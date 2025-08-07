Flyttstädare med dokumenterad erfarenhet

Browé transport AB / Städarjobb / Lund
2025-08-07


Om arbetsgivaren
Browé Transport AB är ett växande transport och logistikföretag baserat i Skåne. Med ett starkt rykte inom flytt och specialtransporter, utökar vi nu vår verksamhet inom flyttstädning. Vår ambition är att erbjuda branschens mest pålitliga helhetslösning - från första lyft till skinande rent slutresultat. Hos oss är kvalitet, yrkesstolthet och kundnöjdhet alltid i fokus.

Publiceringsdatum
2025-08-07

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna och självgående flyttstädare som kan bli en del av vårt team. Arbetet innebär noggrann och effektiv utförande av flyttstädningar enligt våra egna högt ställda krav. Du arbetar både självständigt och i mindre team beroende på uppdragets omfattning.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Utföra flyttstädningar i lägenheter, hus och kommersiella lokaler

Säkerställa kvalitet enligt checklistor och kundförväntningar

Rapportera slutfört arbete och eventuella avvikelser

Kommunicera med kund på plats vid behov

Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen behöver du:
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av professionell städning, gärna inom flyttstädning

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för din arbetsdag

Hög känsla för noggrannhet och kvalitet

B-körkort

Vi erbjuder
Ett seriöst och växande företag med tydliga rutiner

Möjlighet till fasta uppdrag för rätt person

Konkurrenskraftig lön och schysta villkor

Trygg arbetsmiljö med stöd från arbetsledning

Anställningsform
Timanställning med möjlighet till fast tjänst vid goda resultat.

Tillträde
Enligt överenskommelse - rekrytering sker löpande.
Så ansöker du
Ansökningar tas endast emot via e-post till:
info@browetransport.se
Bifoga CV och kort personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för uppdraget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@browetransport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ".

Arbetsgivare
Browé transport AB (org.nr 559378-6121)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9449352

