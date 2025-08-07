Flyttstädare med dokumenterad erfarenhet
2025-08-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Om arbetsgivaren
Browé Transport AB är ett växande transport och logistikföretag baserat i Skåne. Med ett starkt rykte inom flytt och specialtransporter, utökar vi nu vår verksamhet inom flyttstädning. Vår ambition är att erbjuda branschens mest pålitliga helhetslösning - från första lyft till skinande rent slutresultat. Hos oss är kvalitet, yrkesstolthet och kundnöjdhet alltid i fokus.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu erfarna och självgående flyttstädare som kan bli en del av vårt team. Arbetet innebär noggrann och effektiv utförande av flyttstädningar enligt våra egna högt ställda krav. Du arbetar både självständigt och i mindre team beroende på uppdragets omfattning.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Utföra flyttstädningar i lägenheter, hus och kommersiella lokaler
Säkerställa kvalitet enligt checklistor och kundförväntningar
Rapportera slutfört arbete och eventuella avvikelser
Kommunicera med kund på plats vid behovKravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen behöver du:
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av professionell städning, gärna inom flyttstädning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för din arbetsdag
Hög känsla för noggrannhet och kvalitet
B-körkort
Vi erbjuder
Ett seriöst och växande företag med tydliga rutiner
Möjlighet till fasta uppdrag för rätt person
Konkurrenskraftig lön och schysta villkor
Trygg arbetsmiljö med stöd från arbetsledning
Anställningsform
Timanställning med möjlighet till fast tjänst vid goda resultat.Tillträde
Enligt överenskommelse - rekrytering sker löpande.
Så ansöker du
Ansökningar tas endast emot via e-post till: info@browetransport.se
Bifoga CV och kort personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för uppdraget.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@browetransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ". Arbetsgivare Browé transport AB
(org.nr 559378-6121) Körkort
