Flyttstädare
Städgiganten Holding AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-06-29
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Flyttstädare sökes – bli en del av ett växande team!
Vill du ha ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik? Söker du möjlighet att utvecklas, arbeta självständigt och få fler timmar i takt med att du växer i rollen?
Vi söker nu engagerade flyttstädare till Stockholm, Uppsala, Västerås och Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som flyttstädare ansvarar du för att bostäder lämnas i perfekt skick inför besiktning och överlämning till nästa ägare eller hyresgäst.
Arbetet är varierande och innebär att du arbetar på olika adresser tillsammans med ett professionellt team.Dina arbetsuppgifter
• Flyttstädning av lägenheter, villor och lokaler
• Fönsterputsning
• Städning enligt företagets kvalitetschecklistor
• Dokumentation och kvalitetskontroll
• Samarbete med kollegor och arbetsledare
• Ansvara för att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet
Vi erbjuder
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till deltids- eller heltidsanställning
• Konkurrenskraftig lön
• Introduktion och utbildning
• Möjlighet att utvecklas till teamledare
• Arbete i ett växande företag med höga ambitioner
• Tjänstebil vid behov
• Möjlighet att kombinera flyttstädning med andra uppdrag
Vi söker dig som
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Tycker om fysiskt arbete
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta självständigt
• Har ett positivt kundbemötande
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av flyttstädning
• Erfarenhet av professionell städning
• B-körkort
• Svenska eller engelska i tal
Professionella kompetenser
• Förmåga att planera och prioritera arbetet
• Förståelse för kvalitetskrav vid flyttstädning
• Noggrannhet och öga för detaljer
• Professionell användning av städutrustning och kemikalier
• Förmåga att arbeta effektivt mot uppsatta tidsramarDina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Serviceinriktad
• Flexibel
• Lösningsorienterad
• Stresstålig
• Positiv attityd
Våra värderingar
• Kvalitet i varje uppdrag
• Respekt för kunder och kollegor
• Pålitlighet och ansvar
• Kontinuerlig utveckling
• Laganda och samarbete
• Stolthet över ett väl utfört arbeteSå ansöker du
Skicka gärna ditt CV och en kort presentation av dig själv.
Berätta gärna:
• Om du har körkort
• Tidigare erfarenhet
• Vilka områden du kan arbeta i
• Om du söker deltid eller heltid
• När du kan börja
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna fler engagerade kollegor till vårt team.
Vi tror att rätt inställning, ansvar och vilja att utvecklas är viktigare än ett perfekt CV.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@stadgiganten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstäd2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städgiganten Holding AB
(org.nr 559251-6594)
Ebba Brahes Väg 8 (visa karta
)
192 69 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tetyana Semenets jobb@stadgiganten.se 0767777071 Jobbnummer
9984191