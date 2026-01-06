Flyttstäd/Hemmstäd
2026-01-06
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Vikblom Städ AB är ett växande företag inom: hemstädning och flyttstäd i Roslagen med omnejd.
Har du erfarenhet av städ och att arbeta i ett högt tempo då är du den vi söker. Krav är att du har B-Körkort/egen bil och behärskar det svenska samt Engelska språket.
jag söker dig som har lätt för att samarbeta med kollegor och nära till skratt. Viktigt också med hög arbetsmoral och att utföra ett gott arbete för våra kunder.
Arbetet utförs för det mesta under vardagar, helgarbete kan förekomma.
På Vikblom Städ AB arbetar vi för goda villkor för våra anställda i form av försäkringar, Pension och utbildning.
Jag ser fram emot din ansökan, Urval och intervjuer av sökande sker löpande. Välkommen men din ansökan till emelie.vikblom@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
skicka in ditt CV via mail
E-post: emelie.vikblom@gmail.com Arbetsgivare Vikblom Städ AB
(org.nr 559266-2224)
Carl Wahrens Väg 22 A (visa karta
)
763 34 HALLSTAVIK Körkort
