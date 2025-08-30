Flyttkille/Montör
100 Flytt AB / Budjobb / Burlöv Visa alla budjobb i Burlöv
2025-08-30
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 100 Flytt AB i Burlöv
Vi söker personal för behovsanställning/timanställning. Vi söker dig som förstår känslan av god service. Fritt arbete under ansvar. Ni kommer att både arbete med privatkunder och företagskunder. Vi söker personal som kan montera möbler utan problem. Arbetstiden kan variera från tidiga morgnar till sena kvällar beroende på vilket uppdrag man är ute på. Körkort är ett krav. Fysiskt arbete därför krävs god fysik. Både kunna arbeta ensam och i grupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
via mail
E-post: info@100flytt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttkille/montör". Arbetsgivare 100 Flytt AB
(org.nr 559283-3288)
Testvägen 9 Arlöv (visa karta
)
232 37 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arlöv Jobbnummer
9483920