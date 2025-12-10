Flyttkarl sökes
Fraktsons Flytt AB / Budjobb / Göteborg Visa alla budjobb i Göteborg
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fraktsons Flytt AB i Göteborg
Fraktsons Flytt söker nu en ny medarbetare.
Vi är en flyttfirma (även städfirma) som idag främst jobbar inom Västra Götaland.
Arbetet innefattar packning, flytt av bohag, kontorsflytt, transport och montering/demontering av möbler.
Körning av lätt lastbil är en del av arbetet och därför är B-körkort ett krav och C-körkort är meriterande.
Arbetet kan bitvis vara tungt och krävande. Det är väldigt viktigt med försiktighet vid flytt då det man flyttar är andras egendom. Logistikerfarenhet är meriterande.
Vänligen skicka CV och personligt brev via angiven e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@fraktson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttkarl sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fraktsons Flytt AB
(org.nr 559293-8616)
Manufakturgatan 4 (visa karta
)
417 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9638341