Flyttkarl sökes

Fraktsons Flytt AB / Budjobb / Göteborg
2025-09-01


Fraktsons Flytt söker nu en ny medarbetare.
Vi är en flyttfirma (även städfirma) som idag främst jobbar inom Västra Götaland.
Arbetet innefattar packning, flytt av bohag, kontorsflytt, transport och montering/demontering av möbler.
Körning av lätt lastbil är en del av arbetet och därför är B-körkort ett krav och C-körkort är meriterande.
Arbetet kan bitvis vara tungt och krävande. Det är väldigt viktigt med försiktighet vid flytt då det man flyttar är andras egendom. Logistikerfarenhet är meriterande.
Vänligen skicka CV och personligt brev via angiven e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@fraktson.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttkarl sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fraktsons Flytt AB (org.nr 559293-8616)
Manufakturgatan 4 (visa karta)
417 07  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9486299

