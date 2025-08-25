Flyttkarl/Flytthjälp
2025-08-25
Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta fysiskt och vill ha ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik?
Då kan rollen som Flyttkarl hos Trasfy AB vara något för dig! Vi söker nu en positiv och pålitlig person som vill bli en del av vårt team.
Hos Trasfy AB får du ett aktivt jobb där du hjälper kunder med flytt, möbelmontering och praktiska uppgifter. Du jobbar tillsammans med erfarna kollegor och får möjlighet att utvecklas i din roll. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med moderna hjälpmedel, kollektivavtal, försäkringar och tydliga rutiner.
Vad rollen innebär:
Köra flyttbil till och från kundens adress (B-körkort krävs)
Bära, lasta och lossa möbler, kartonger och övrigt bohag
Montera och demontera enklare möbler vid behov
Skydda och säkra gods under transport
Hjälpa till med packning och uppackning när kunden beställt det
Ge ett professionellt och trevligt bemötande till kunder
Följa företagets rutiner för säkerhet, kvalitet och kundservice
Vem vi söker:
Praktiskt lagd och gillar fysiskt arbete
Pålitlig, ansvarstagande och flexibel
Trivs med att arbeta i team men klarar även eget ansvar
Morgonpigg och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor

Publiceringsdatum: 2025-08-25

Kvalifikationer
God fysisk form och klarar tunga lyft
B-körkort
Svenska eller engelska i tal och skrift
Extra plus:
Erfarenhet av flytt, montering eller hantverksjobb
Vana vid att använda verktyg och enklare maskiner
Har kört lätt lastbil tidigare
Om anställningen:
Tjänsten kan vara heltid, deltid, timanställning eller behovsanställning
Arbetstider varierar beroende på uppdrag
Start enligt överenskommelse
Arbetsområde: Stockholm, Uppsala och närliggande områden
Försäkring, arbetskläder och skyddsutrustning ingår

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: HR@trasfy.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange ämne: Flyttkarl 25".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Trasfy AB
(org.nr 559440-0797), http://trasfy.se
Bandstolsvägen 40 (visa karta
)
191 40 SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9472968