Flyttbilfförare/Expressarbetare
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en driven och ansvarsfull person som gillar att arbeta i team? Vi söker nu en flyttchaufför och flyttkarl till vårt växande företag!
Om oss: Vi är ett etablerat flyttföretag med fokus på att erbjuda våra kunder en smidig och trygg flyttupplevelse. Vi värdesätter kvalitet, service och teamwork. Vi pratar flera olika språk.
Utföra flyttningar av möbler och andra föremål
Köra flyttbil och säkerställa att alla föremål transporteras säkert
Packa och lasta varor på ett effektivt sätt
Ge utmärkt kundservice och vara en representant för vårt företagKvalifikationer
B-körkort (Meriterande)
Erfarenhet av flyttarbete eller liknande fysiskt arbete (Meriterade)
God fysik
Positiv attityd och vilja att hjälpa kunder
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med trevliga kollegor
Marknadsmässig lön
Möjlighet till utveckling inom företaget
Är du intresserad? Skicka din ansökan och CV till hr@ftsw.se
. Kontakta oss gärna via hr@ftsw.se
om du har några frågor.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
via mail
