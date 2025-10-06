Flyttarbetare /B-chaufför
2025-10-06
, Stockholm
Vi på A-J Express-Service söker nu flera flyttarbetare både er som villjobba heltid och som vill arbeta deltid. Vi söker nya personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
När du ingår i vår flytt- och transport del får du varje dag hjälpa olika kunder med deras önskemål. Första dagen kanske du hjälper en privatkund att flytta sin lägenhet från en adress till en annan. Dagen efter kanske du hjälper ett företag att forsla bort sina gamla skrivbord för att sedan leverera nya. Det är ett väldigt varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen krävs det att du kan vara självgående och kunna ta egna initiativ med ett ständigt kundfokus. Att du är stark i kroppen är ett plus, vissa dagar kan vara väldigt fysiskt krävande.

Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
Fysiskt aktiv
Positiv inställning och en hög arbetsmoral
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet inom Flytt & Transport
Har du även C-kort med YKB så är det ett stort +
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Plats: Storstockholm
Tidigare erfarenhet är inget krav. Rätt person med viljan att alltid vilja nå framåt är det enda kravet vi på A-J Express-Service har.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittat rätt person.
Vi erbjuder:
En bra lön med goda förmåner trevlig arbetsplats.
Möjligheter att växa internt på företaget både genom interna utbildningar och eget driv.
En arbetsplats som ser långsiktigt på dig.

Om företaget
Det är vi som är A-J Express-Service AB . Framtidens flyttbolag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor och vi har funnits i över25 år. Med rätt person, på rätt plats skapas vi nytta för alla parter. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till oss på A-J Express-Service

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Vi önskar endast ansökningar via e-post vänligen respektera
E-post: info@flytt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "önskar ni hel/del tid".

Arbetsgivare
A-J Express Service AB (org.nr 556592-8461)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-J Express - Service AB

Kontakt
Joakim Håkansson
info@flytt.se
08-41020034

Jobbnummer
9542521