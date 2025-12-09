Flygprovingenjör
2025-12-09
Är du ingenjör med erfarenhet av test och analys? Nu söker vi en ny medarbetare till FMV T&E Luft i Linköping. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som flygprovingenjör får du en central roll i att planera, leda och genomföra provverksamhet för flygande system som Gripen och helikoptrar. Du bidrar samtidigt till att stärka vår förmåga inom verifiering och validering av avancerade flygsystem.
I rollen ingår att:
• Planera provverksamhet och ta fram provprogram.
• Leda provteam i nära samarbete med testpiloter, flygtekniker och konstruktörer.
• Genomföra prov, inklusive beställning av resurser, briefing/debriefing och dataanalys.
• Analysera insamlade data och sammanställa provrapporter.
• Stötta projektledning vid koncept- och kravställningsarbete.
Tjänsten är placerad i Linköping. Resor förekommer både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Civil/högskole- eller försvarsmaktsingenjörsexamen med relevant teknisk inriktning, eller motsvarande kompetens.
• Erfarenhet av test av hårdvara, mjukvara eller hela system samt arbete med sensorer och/eller dataanalys.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Körkort klass B.
Meriterande:
• Erfarenhet av projektarbete.
• Programmeringskunskaper i Matlab, Python eller liknande.
• Erfarenhet av provverksamhet och ledarskap.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och har en stark samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt. Som person är du initiativtagande och lösningsorienterad, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och se möjligheter där andra ser hinder.
Du är en naturlig ledare som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du motiverar och inspirerar andra, skapar engagemang i teamet och ser till att alla arbetar mot gemensamma mål. Din förmåga att kombinera struktur med flexibilitet gör att du kan hantera komplexa projekt och samtidigt behålla fokus på helheten.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluering (T&E) är FMV:s testverksamhet. Vi arbetar med verifiering och validering för att FMV ska kunna leverera rätt material till ett starkare försvar. T&E Luft verkar inom flygarenan. Vi arbetar med verifiering och validering av flygrelaterade produkter, främst på militära plattformar såsom stridsflyg och helikoptrar. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand , OFR/O Jonas Andersson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Per Hagström på 0729839342 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Hanna Lindeberg 0702282974, hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
