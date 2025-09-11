Flygplanerare
2025-09-11
Vill du vara en del i utvecklingen av Försvarsmaktens stridsflygsystem? Med ett allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge blir Försvarsmaktens uppdrag än mer tydligt och väsentlig. För att möta denna verklighet krävs en stor bredd av olika kompetenser som tillsammans jobbar mot samma mål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som flygplanerare har du en central roll på stridsflygdivisionen. Du kommer att planera, koordinera och följa upp den dagliga verksamheten. I rollen som planerare kommer du tillsammans med flygtjänstledaren att fastställa dagliga flygprogram, samt genomföra förberedelser och uppföljning kopplat till dessa. Rollen innebär även samverkan med andra enheter och funktioner som krävs för flygtjänsten. Med hänsyn till verksamhetens unika natur kommer en stor del av den nödvändiga utbildningen att genomföras på plats. (On-the-job training)
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst gymnasieexamen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i såväl svenska som engelska
• Körkort B (manuell växellåda)
Publiceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och en god förmåga till samarbete. Tjänsten kännetecknas av ett högt personligt ansvarstagande där du förväntas vara självgående, driven och prestigelös. Du bör ha en hög förmåga att kunna hantera varierande arbetsuppgifter i ett varierat tempo utan att tappa fokus samt stundtals under tidspress där du behöver kunna prioritera information som inkommer samtidigt.
MERITERANDE
• Relevant och aktuell erfarenhet av transportplanering, transportledning, trafikkoordinering eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Genomförd värnplikt/grundläggande militärutbildning med godkänt resultat.
• Erfarenhet av flygverksamhet, framförallt inom färdplanering.
• God kunskap om Försvarsmaktens verksamhet och organisation.
• Erfarenhet av försvarsmaktens interna stödsystem såsom SAP, PRIO.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Civil befattning
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Valentin Mrad
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anton Eliasson
Fackliga företrädare
OF F 21, OFR/S, SACO, SEKO
Samtliga nås genom växel 0920 - 23 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
