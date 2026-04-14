Fluoradministratörer till Folktandvården Gävleborg
Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen / Vårdarjobb / Gävle Visa alla vårdarjobb i Gävle
2026-04-14
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen i Gävle
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Nu söker vi fluoradministratörer till vår folkhälsofunktion!
Vill du jobba hälsofrämjande med barn och ungdomar i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att ha ett varierande och stimulerande arbete med olika arbetsplatser? Då kan denna tjänst vara något för dig! Nu söker vi fluoradministratörer som kommer åka ut till Gävleborg läns grundskolor och fluoridskölja med eleverna.
Du kommer jobba inom Folktandvården Gävleborgs folkhälsofunktion som bedriver extern hälsofrämjande-och sjukdomsförebyggande verksamhet i samverkan med olika samhällsfunktioner och målgrupper. Vi jobbar med bland annat blivande föräldrar, småbarnsföräldrar, förskolebarn, elever i skolan, nyanlända och äldre och vuxna med funktionsnedsättning. Folkhälsofunktionen är verksam över hela länet och har ett nära samarbete med Folktandvårdens kliniker. Vårt uppdrag är att arbeta för en bättre och mer rättvist fördelad tandhälsa.
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-14

Arbetsuppgifter
Som fluoradministratör kommer du att resa runt till grundskolor, främst årskurserna 7-9, i Gävleborgs län för att fluorid skölja med eleverna. Du kommer tillsammans med kollegor inhämta information och scheman för planering av besök. Du hanterar kontakten med skolor för planerade besök.
Uppdraget gäller hela region Gävleborg. Du avlönas per timme, omfattningen kan variera (dock minst 50%) och vi är flexibla med schemaläggning utifrån eventuella önskemål. Uppdraget utförs primärt under skolterminerna med start hösten 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som läst ett fullständigt gymnasieprogram och vill arbeta med att nå resultat tillsammans med lärare, elever och dina kollegor. Du ska ha en god pedagogisk förmåga då du förmedlar, informerar om och kommunicerar kunskaper till lärare, elever och andra kontaktytor. Som person är du ansvarstagande, har en positiv inställning i arbetet och kan på ett kreativt och självständigt sätt lösa problem som kan uppstå. Vi ser det som starkt meriterade om du har tidigare arbetslivserfarenhet från hälso-och sjukvård alternativt pedagogik i skolverksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär resor, ofta med bil, mellan skolor vilket förutsätter att du som söker har manuellt B-körkort.
Inför anställning begärs utdrag från belastningsregistret.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Schema. Vi är flexibla med upplägg av schema och arbetstider, men primärt dagtid under vardagar eftersom arbetet sker under skolterminerna.
Folktandvården Gävleborg är ett bolag, helägt av Region Gävleborg och ett av de största tandvårdsföretagen i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker.
Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. Den ska vara en självklarhet för hur vi agerar i Folktandvården Gävleborg och lyder som följer:
* Professionalism och ansvar
* Respekt och ödmjukhet
* Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Folktandvården Gävleborg AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318361".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Folktandvården Gävleborg AB
(org.nr 556702-1836)
Box 581 (visa karta
)
801 08 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen
Vision
Sara Melin sara.melin@regiongavleborg.se
9852122