Florist
Blomsterhandeln Mimosa Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomsterhandeln Mimosa Stockholm AB i Stockholm
Sökes - Kreativa & Passionerade Florister till Vår Butik
Brinner du för blommor och kundmöten? Är du en erfaren och utbildad florist med ett öga för färg och form ? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Vi är en blomsterbutik i Vasastan Stockholm och söker nu kollegor som vill vara med och skapa blomsterupplevelser för våra kunder.
Vi söker dig som är:
Utbildad florist med erfarenhet och god branschvana.
Kreativ och med ett starkt sinne för design och blomsterarrangemang.
Serviceinriktad och älskar att möta kunder och erbjuda professionell rådgivning.
Självgående och tar eget ansvar för arbetsuppgifter som försäljning, varuhantering och kassasystem.
Flexibel och stresstålig för att hantera ett högt tempo i en dynamisk butiksmiljö.
Samarbetsvillig och en positiv lagspelare.Arbetsuppgifter
Skapa vackra blomsterarrangemang och buketter för olika tillfällen.
Sälja blommor och växter samt ge kunderna inspiration.
Ansvara för blomsterbindning och skötsel av blommor.
Hålla butiken i gott skick och skapa attraktiva skyltfönster.
Vi erbjuder:
En kreativ arbetsmiljö med möjlighet att utveckla ditt blomsterhantverk.
Ett positivt och engagerat team.
Två flexibla tjänster på hel- eller deltid.
Är du vår nya florist?
Skicka ditt CV och personliga brev till goran.mimosa1@gmail.com
. Ange "Ansökan Florist" i ämnesraden. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: Goran.mimosa1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterhandeln Mimosa Stockholm AB
(org.nr 556682-3315)
Odengatan 91 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Blomsterhandeln Mimosa Stockholm AB Jobbnummer
9753234