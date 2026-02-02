Floor Manager
2026-02-02
Är du serviceinriktad och administrativ, samtidigt som du tillsammans med oss vill jobba för att bli branschens bästa servicebolag? Då är det kanske dig vi söker som Floor Manager / Star Assistent till Bilia Mercedes-Benz i Nyköping.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten syftar till att uppnå bästa möjliga kundservice genom att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje kund. Du kommer att ansvara för att bilhallens kunder, både via samtal och besök, alltid känner sig välkomna och får exceptionell service. Vidare arbetar du med följande arbetsuppgifter:
Arbeta i vår Mercedes-Benz utställningslokal och vara den första kontakten med kund
Ansvarig för att ge kunderna ett varmt välkomnande, förstå deras behov och se till att den bästa kundupplevelsen uppnås samt guida kunden till rätt avdelning
Ansvarig för utställningshall, servicelobby samt anläggningens kundnöjdhet
Förbereda och genomföra provkörningar med kunden
Stötta kunden efter genomfört köp och hjälpa dem med Mercedes-Benz uppkopplade tjänster
Vägleda säljare och servicepersonal i sitt arbete
Delta och stötta vid märkes- eller säljrelaterade events samt långsiktiga lojalitetsevent
Vad vi önskar av dig
Vi söker Dig som är ambitiös och serviceinriktad, meritande är om du har tidigare erfarenhet inom kundservice. Du är utåtriktad, trevlig och social, och har en förmåga att engagera och entusiasmera kunder och personal för att representera Mercedes-Benz på bästa möjliga sätt. Du har en förmåga att hantera stressiga situationer med lugn och beslutsamhet. B-körkort fordras och du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift. Grundläggande kunskaper inom Microsoft Office 365 samt generell IT-kompetens.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Placering är på Bilia Mercedes-Benz i Nyköping. Vid frågor vänligen kontakta rekryterande chef.
Då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Mimmi Wiklund mimmi.wiklund@bilia.se 010-497 56 14 Jobbnummer
9718699