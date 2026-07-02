Flexibelt måltidsbiträde med smak för variation
Kungsbacka Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka
2026-07-02
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Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik - där du gör skillnad för barn, unga och äldre varje dag? Då kan tjänsten som måltidsbiträde i vårt poolteam vara rätt för dig!
Rollen som måltidsbiträde hos oss
Som medarbetare i vårt poolteam ges du möjlighet att se och lära känna flera olika arbetsplatser och medarbetare inom kommunen. Detta eftersom din arbetsplats skiftar beroende på behoven ute i måltidsverksamheten.
Som måltidsbiträde i poolen blir du i första hand placerad i ett mottagningskök på en förskola där man arbetar självständigt. Men kan även placeras på ett tillagnings- eller mottagningskök på skola samt vård och omsorgsboende. Du kommer att arbeta med beredning av frukost, lunch och mellanmål samt andra förekommande arbetsuppgifter såsom varumottagning, disk och städ.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Du är flexibel och tycker om variationen med att arbeta i olika kök. Som person arbetar du bra tillsammans med andra, är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som vårdar dina nuvarande arbetsrelationer. Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du tar även ansvar för din uppgift och är duktig på att organisera och planera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
har utbildning inom restaurang/storkök eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
kunskap via studier/erfarenhet om livsmedelshygien och specialkost
har goda datakunskaper
har B-körkort och tillgång till bil
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är önskvärt om du har:
erfarenhet av arbete i storkök
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid med tillsättning snarast eller enligt överenskommelse.
Vi har flextidavtal och det finns möjlighet att påverka din arbetstid när verksamheten tillåter det.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Vi välkomnar din ansökan redan idag, dock senast 9 augusti.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
enhetschef
Jan Van Beekum 0300-835010 Jobbnummer
9988483