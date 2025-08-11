Flexande undersköterska inom vård och omsorg
2025-08-11
Gillar du när den ena dagen inte är den andra lik? Som flexande undersköterska träffar du nya kollegor och olika brukare i behov av varierande omsorg. Här blir du en del av ett härligt och glatt gäng. Ett gäng med professionella kollegor som skaffar sig nya kunskaper och erfarenheter dagligen.
Så här svarar våra flexarna själva på frågan: Vad gillar du allra mest med ditt jobb?
• Variationen: "Ingen dag är den andra lik. Man vet aldrig vad dagen kommer att erbjuda, vilket gör att jag alltid måste vara förberedd med ett öppet sinne.
• Möten med människor: "Att få träffa så många olika personer varje dag och känna tacksamheten och glädjen från dem jag hjälper i deras vardag. Det är en fantastisk känsla att se dem bli glada när jag kommer."
• Bra team: "Att vara del av ett starkt team där alla bidrar och vi arbetar med frihet under ansvar. Vi skrattar mycket och har roligt tillsammans."
• Ombytligt arbete: "Jag uppskattar att få hoppa in på olika arbetsplatser och möta hjälpsamma och trevliga kollegor. Att kunna hjälpa mina kunder och få insyn i olika arbetsmetoder som jag kan använda för att förbättra andra arbetsplatser är väldigt givande."
• Givande: "Att kunna ge av mig själv och få någon att känna sig trygg och säker med min vård ger mig så mycket."
• Utmaningar: "Ingen dag är den andra lik och jag älskar de utmaningar som kommer med det."
• Nya kunskaper och möten med människor: "Jag lär mig mycket och uppskattar verkligen möjligheten att träffa så många olika människor."
• Bekräftelse: "Jag gillar variationen i jobbet och den bekräftelse jag får från chefen."
Arbetsuppgifter
Är du flexibel och gillar variation? Här kan arbetstid, arbetsuppgifter och arbetslag variera från dag till dag. Hos oss på flexenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen blir du en av cirka 30 medarbetare. Trots att ni sällan arbetar tillsammans, är ni en arbetsgrupp med gemensamma APT, utbildningar och planeringsdagar och god sammanhållning.
Vi har gemensamma mål för verksamheten och värdesätter att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Vi har ett gemensamt flexkontor där det också finns möjlighet att vila mellan arbetspassen, om du har en bit hem eller behöver administrera i lugn och ro.
Vi ser helst att du kan jobba inom alla verksamheter inom vård och omsorg.
Du kan jobba inom:
• hemtjänst
• särskilt boende
• gruppbostad
• servicebostad
• socialpsykiatri
• personlig assistans
Som flexanställd undersköterska bemannar du i första hand vid planerad och oplanerad korttidsfrånvaro. Du kan jobba både dag, kväll, natt och helg, och planerar själv ditt schema genom att lägga dig tillgänglig för arbete.
Tanken är att ditt schema så långt det är möjligt ska efterlikna ett vanligt schema för vård- och omsorgspersonal. Bemanningsenheten, BE bokar in dig på arbetspass och förflyttar dig snabbt med kort varsel vid behov. Det är BE som styr var du ska arbeta, utifrån verksamhetens behov och de arbetsplatser som du är knuten till.
Tjänsten är på 80 procent initialt med möjlighet att ändra sysselsättningsgrad efter introduktionstiden. Du har även möjlighet till flextid i spannet -20 och +80 timmar.
Tjänsten passar dig som har erfarenhet av vård- och omsorgsyrken, och som vill ha möjligheten att styra över din tid och arbeta inom många olika verksamheter. För att passa i rollen behöver du vara en flexibel och självgående person som är van att ta stort eget ansvar. När du arbetar hos oss är du representant för hela flexorganisationens goda rykte.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kontakt
• Vecka 33: Karl-Christian Tydén - karl-christian.tyden@vetlanda.se
• Vecka 34 och framåt: Marie Öhman - marie.ohman@vetlanda.seKvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska.
• Du har B-körkort och tillgång till egen bil.
• Du har tillgång till egen mobiltelefon.
• Utdrag ur belastningsregistret.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
