Fler hungriga säljare

2025-09-21
Om Jobbplats
Jobbplats är en av de ledande förmedlingsplatserna på nätet, vi hjälper dig att snabbare hitta ett arbete som passar dig. Vi söker nu fler säljare till våra uppdrag inom segmentet Telemarketing där du arbetar med telefonen som redskap.
När du ansökt kommer vi att förmedla vidare din ansökan till attraktiva arbetsgivare som sedan kommer att kontakta dig och berätta mer om tjänsten. Du blir alltid anställd direkt av arbetsgivaren.
Om företagen
Jobbplats samarbetar enbart med företag som har en god arbetsmiljö och som erbjuder en seriös arbetsplats med bra ledarskap.
För oss är det viktigt att du jobbar med en produkt som du kan stå för, därför har vi ett brett samarbete med flera olika aktörer som alla har olika produkter och tjänster. Tjänster som vi tillhandahåller omfattar bland annat; telefonabonnemang, elavtal, brandsäkerhet, juridiktjänster, factoring, försäkringar, kontorsmatreal, miljö, rekrytering och mycket mer. Våra tjänster omfattar både privatmarknad och konsument.
Om tjänsten
För att lyckas som säljare behöver du vara utåtriktad och gilla att prata med människor. Då arbetet är prestationsbaserat är det också en fördel om du är tävlingsinriktad och gillar utmaningar.
Du kommer att få en gedigen utbildning och en erfarenhet som du kommer att ha nytta av genom hela arbetslivet. Faktum är att de flesta som rekryterar ser det som en stor fördel om man har arbetat med försäljning någon gång i livet.Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att lyckats med tjänsten. Du blir utbildad från start med allt du behöver kunna. Alla bolag vi samarbetar med har även löpande utbildning allt efter som anställningen fortlöper.
Att kunna flytande svenska är ett krav.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön samt provision.
Den fasta lönen finns som en trygghet för att du alltid ska få betalt för ditt arbete oavsett resultat.
Du har även en provision som gör att du själv kan påverka hur mycket du tjänar.
Vill du arbeta som säljare är detta ett utmärkt sätt att komma i gång med försäljning.
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.jobbplats.se Arbetsplats
Jobbplats Jobbnummer
