Flens kommun söker undersköterskor till Flens nattpatrull
Flens Kommun / Undersköterskejobb / Flen Visa alla undersköterskejobb i Flen
2025-08-21
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flens Kommun i Flen
Är du kollegan som vill hjälpa oss att hålla Sörmlands hjärta klappande?
I Flens kommun får du ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt, med utmärkta pendlingsmöjligheter och ett utvecklande arbetsklimat!
Vi söker 3 personer till nattpatrullen som har god förmåga och vilja att på ett professionellt och godhjärtat sätt tillgodose våra äldres behov av vård och stöd nattetid.
Arbetsuppgifter/uppdrag
Att arbeta i nattpatrullen innebär att du jobbar i ett team, men också mycket självständigt. Arbetspassen är 9-10 timmar och är förlagda både på kväll, natt och morgon för att möta upp teamledare och för en bra överlämning på morgonen. Vissa arbetspass kommer eventuellt vara förlagda till dag för att kunna samverka kring brukare med dagpersonal i olika hemtjänstgrupper.
I nattpatrullen arbetar du ambulerande med vårdande insatser i brukarnas hem, men även vid behov på vårdboenden. Flens kommun är en geografiskt stor kommun vilket innebär att arbetspassen också består av långa turer med bil till och från brukare, från Bettna till Sparreholm.
För denna tjänst krävs
Är utbildad undersköterska - eller har annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har B-körkort och god körvana (det är meriterande är om du har körkort för manuell växellåda)
Behärskar det svenska språket i skrift och tal
Meriterande
Erfarenhet av social dokumentation, som journalföring och avvikelserapportering.
Erfarenhet av dokumentationssystem. I Flens kommun använder vi systemen Combine och Intraphone
Har varit delegerad tidigarePubliceringsdatum2025-08-21Dina personliga egenskaper
Till denna tjänst sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. I Flens kommuns hemtjänst har vi ett brukarfokus som innebär att:
Du är lyhörd och inkännande för brukarens behov,
Du utgår ifrån beslutade genomförandeplaner
Du utför delegerade arbetsuppgifter på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
I det nya teamet för nattpatrullen lägger vi tyngd på viljan att utveckla verksamheten och att delta i en förändring som skapar högre kvalitet för dem vi är till för.
Omfattning/varaktighet och tillträde
100%
Tillsvidare
Tillträde efter överenskommelse
Om arbetsplatsen
Flens kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med lika möjligheter för alla. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder våra anställda semesterväxling samt subventionerad friskvård och ersättning för patientvårdsavgift upp till högkostnadsskydd.
Övrigt
I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Här finns det bästa av det mesta med ett rikt fritids- och kulturliv och framgångsrika företag vars tjänster och produkter är unika. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra olika orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.flen.se
eller i vår digitala broschyr här är det enkelt att bo leva och verka!
Varmt välkommen till Flen!
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Så vänta inte med att skicka in din ansökan
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Var därför noga när du besvarar de.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner. Ersättning
Tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flens Kommun Kontakt
Erik Axelsson erik.axelsson@flen.se Jobbnummer
9469528