Flaggvakt sökes till Ayvaa
Tillväxt Botkyrka AB / Säkerhetspersonalsjobb / Botkyrka Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Botkyrka
2026-02-23
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl. Ayvaa AB är ett växande entreprenad och trafiksäkerhetsföretag med kontor i Botkyrka/Tumba. Företaget grundades 2024 och har på kort tid etablerat sig som en pålitlig aktör inom trafikanordningar, skyltning och säkerhetslösningar i samband med väg och byggprojekt. Ayvaa arbetar i nära samarbete med entreprenörer, kommuner och privata aktörer i Stockholmsregionen och Mälardalen.
Verksamheten präglas av struktur, säkerhet och professionalism. Med en ökande efterfrågan på bolagets tjänster befinner sig Ayvaa i en tillväxtfas där rätt medarbetare blir en viktig del av den fortsatta utvecklingen.
Som Flaggvakt hos Ayvaa har du en central funktion i att säkerställa trygg och effektiv trafikhantering vid väg och byggarbetsplatser. Du arbetar ute på fältet och ansvarar för att trafik regleras korrekt enligt fastställd trafikanordningsplan (TA-plan). Rollen kräver uppmärksamhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga då du dagligen samverkar med kollegor och andra yrkesgrupper på plats.
Du bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö för både trafikanter och medarbetare samt representerar företaget genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Som Flaggvakt hos Ayvaa kommer du att:
Reglera trafiken manuellt vid vägarbeten enligt gällande TA-plan
Använda flagga och/eller signallampa på ett tydligt och säkert sätt
Kommunicera med kollegor via kommunikationsverktyg för att samordna trafikflödet
Säkerställa att arbetsområdet är skyddat från passerande fordonstrafik
Informera trafikanter vid frågor kring omledning och väntetider
Säkerställa att personlig skyddsutrustning används korrekt
Vara uppmärksam på oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister
Bidra till en trygg och professionell arbetsmiljö
Önskad profil:
B-körkort
Egen bil för att kunna ta dig till olika arbetsplatser i Storstockholm
Rent belastningsregister (utdrag ska kunna uppvisas vid anställning)
Tillgänglig för arbete i hela Stockholmsområdet
God fysisk förmåga
Förmåga att arbeta utomhus i alla väder
Varierande arbetstider (kan inkludera tidiga morgnar och sena kvällar, ingen fast sluttid)
Meriterande:
APV 1.1-1.4, 2.1 och 2.2
Utbildning i Första hjälpen och HLR
Tidigare erfarenhet som flaggvakt eller arbete inom trafiksäkerhet, bygg eller anläggning
Vi söker dig som är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsplatser och situationer. Du behåller lugnet i pressade trafiksituationer och har ett tydligt säkerhetstänk i allt du gör. Vidare trivs du med att arbeta i team och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.Övrig information
Start: Omgående Arbetstider: Varierande arbetstider Placering: Storstockholm Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
