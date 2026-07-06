Fjärrchaufför till DSV Haulage AB
DSV Road AB / Fordonsförarjobb / Värnamo Visa alla fordonsförarjobb i Värnamo
2026-07-06
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DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen.
Du kommer att ingå i ett kunnigt bolag med närmare 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor
DSV Haulage AB (DSV Åkeri) är ett helägt dotterbolag till DSV Road. Vi finns på 21 orter i landet och transporterar årligen 8 miljoner paket och godssändningar. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DVSs inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor.
DSV Haulage har ca 1100 fordonsenheter och 1100 anställda över hela landet.
Ta möjligheten hos DSV att göra något som är viktigt på riktigt! Vi måste röra oss framåt för att vardagens självklarheter kan förbli just självklara. Du kan röra dig med oss mot något ännu mer effektivt, grönare och bättre. Välkommen att skicka in din ansökan.
Vi söker nu båda fjärr Fjärrchaufförer och Daglotschaufförer med CE-behörighet till vår Fjärrverksamhet i Linköping.
Som Fjärrchaufför transporterar du stora mängder gods nattetid över långa avstånd. Du lastar själv in gods i bilen och släpet innan avfärd. Detta gör du tillsammans med kollegor. Som fjärrchaufför börjar din arbetsdag oftast på eftermiddagen där du lastar din bil med gods för att sedan sätta dig i bilen och transportera godset till nästa terminal.
Som Dag lotschaufför levererar och hämtar du partigods. Du lossar och lastar själv gods från och i bilen och släpet. Som dag lotschaufför börjar din arbetsdag 07:00 på morgonen och slutar 16:00. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Fjärrkörning / Dag lots – Lastbil med släp
Lastning & lossning av partigods
Truckkörning
Ge god service till våra kunder
Hantering av handdator
I din roll kommer du att ansvara för DSV Åkeris fordon och gods vilket kräver ett stort ansvarstagande, noggrannhet och ett respektfullt sätt.
Du har:
CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg
Digitalt förarkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du även Truckkort ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är driven och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Information och ansökan
Rollerna är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är i Linköping. Ersättning enligt kollektivavtal.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Kjell Träff, Supervisor Haulage Road, kjell.traff@dsv.se
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 5/8– 2026, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Road AB
(org.nr 556250-3630)
331 51 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993777