Fjällsugen serviceinriktad hotellstädare
Storlien Högfjällshotell AB / Städarjobb / Åre
2026-03-05
Tycker du om att vara i fjällen och ha en aktiv fritid? Gillar du också platser med historia & själ? Då är nog anrika Storlien Högfjällshotell din drömarbetsplats!
Vilka är vi?
Storlien är en liten by, mitt på fjället i Åre kommun. Här finns mataffärer, restauranger, förskola, en skidanläggning, vandringsleder, längd- och skoterspår.
Storlien Högfjällshotell har anor från 1883 och ligger vackert på fjället. Här får du jobba med härligt gäng kollegor som alla vill skapa bästa möjliga upplevelse för våra gäster.
Hotellet har i dagsläget 195 rum - från små friluftsrum till större familjerum och sviter.
Om rollen:
Städteamet hos oss ser till att vi har fjällvärldens kanske bäst städade hotell. Det dagliga arbetet omfattar städ av rum, våra allmänna ytor som lobby, matsalar, konferensrum och personalutrymmen och några fjällstugor. Du är även ett ansikte utåt mot våra gäster.
Du kommer jobba med ett härligt gäng kollegor i vårt året-runt-team.
Personalboende finns.
Tjänsten innefattar bland annat:
städ av rum
städ av allmänna ytor som korridorer, toaletter, matsalar och barer
fylla på tvål, byta handdukar etc.
Vi söker nu en till glad och ansvarstagande kollega för tillsvidareanställning till vår året-runt-verksamhet.
Tjänsten är till en början på 80%, med goda möjligheter att bli heltid.
Vem söker vi?
För att trivas är du ansvarskännande och noggrann, tycker om att arbeta fysiskt och att möta gäster med ett leende. Du trivs med att jobba både i grupp och ensam och har du ett friluftsintresse finns mycket att göra på fritiden.
Bland förmånerna finns bla gratis skipass och längdpass, nyttjande av pool och gym och rabatt på våra restauranger.
Vi söker dig som har erfarenhet inom städ och trivs med det fysiska i jobbet.
Din ansökan
Maila din ansökan med CV, personligt brev och gärna några ord om varför du vill jobba hos oss till katta.jansson@storlienhogfjallshotell.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: camilla.eriksson@storlienhogfjallshotell.se Arbetsgivarens referens
