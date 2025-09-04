Fix My Phone Mobilreparatör / Kvalitetskontroll
På Fix My Phone hjälper vi över 300.000 kunder varje år med deras mobila enheter. Både med reparation och att förse med rätt tillbehör. Vi är Sveriges ledande reparationskedja och är ett riktigt tillväxtbolag med stora visioner! På senare tid har vi expanderat verksamheten till att sälja och köpa in begagnade mobiltelefoner också vilket kommer vara en stor del av arbetet framåt!
VI söker nu nya medarbetare för vår verkstad i Göteborg. Var med på resan och hjälp oss bygga vidare på ett vinnande koncept där vi är störst i Sverige, samtidigt som vi prövar nya områden med avsikt att bli störst även där! Bli en del av vårt team idag!
Du kommer att dagligen få in flera enheter som behöver bedömning, uppfräschning och reparation. Ditt primära jobb är att laga och kontrollera dessa i högt tempo. Kvalitet och kvantitet måste gå hand i hand, vi ställer höga krav på oss själva när vi arbetar och strävar alltid efter ett perfekt resultat för att kunna vara stolta över slutprodukten vi levererar till kunderna sen. Vi arbetar i ett team där flera personer arbetar på olika stationer som kompletterar varandra.
Alla nya medarbetare får genomgå en utbildning där vi lär dig reparera olika enheter, olika delar och allt man behöver kunna för att kunna utföra ett bra arbete.
Vi söker dig som har hög arbetsmoral, problemlösningsförmåga och ett riktigt driv. Du är ansvarstagande och mån om att ha ordning och reda i din tillvaro, för din och andras skull.
Det är meriterande att tidigare ha arbetat med reparationer och andra yrken som kräver fingerfärdighet och problemlösning.
Vi ser fram emot ett personligt möte för att se om just du är rätt person för oss och vår väg framåt!
Jobbtyp: Heltid
Lön enligt avtal Så ansöker du
