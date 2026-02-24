Fiskodlare
Vattudalens Fisk AB har i över 15 år bedrivit uppfödning av regnbåge (Oncorhynchus mykiss). Parallellt med uppfödningen genomför vi samtidigt nära samarbeten med bland annat svensk forskning och branschutvecklingen.
Vattudalens Fisk AB har på 17 olika destinationer i Sverige.
Vattudalens Fisk AB söker Fiskodlare till Storuman
Vill du arbeta med hållbar livsmedelsproduktion i vacker fjällmiljö? Nu söker Vattudalens Fisk AB en fiskodlare till vår verksamhet i Storuman.
Som fiskodlare blir du en del av ett engagerat team som arbetar med hela kedjan - från yngel till färdig matfisk. Arbetsuppgifterna är varierande och praktiska, med fokus på fiskens hälsa, vattenkvalitet och anläggningens drift.
Vi söker dig som:
Har intresse för djur och natur
Är ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete, både självständigt och i team
Har minst B-körkort (krav)
Inneha truck, kran, hjullastarkort är meriterande men ej ett krav.
Erfarenhet av fiskodling eller liknande arbete är meriterande, men inte ett krav
Tillsyn, utfodring och skötsel av fisk
Kontroll av vattenmiljö och anläggningens funktion
Hjälp vid sortering, leverans och övriga odlingsmoment
Underhåll och enklare reparationer
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse
Arbete i ett naturnära och växande företag
Intern utbildning och möjlighet att växa i rollenKontaktperson för detta jobb
HR Örjan Hedman
Telefon: 073-723 91 38
E-postadress: orjan.hedman@vattufisk.se
Välkommen med din ansökan - hos oss får du vara med och producera framtidens mat, på ett hållbart sätt!
Märk ansökan: Fiskodlare Storuman
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
mail
E-post: orjan.hedman@vattufisk.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fiskodlare Storuman".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556742-7470)
Storuman
)
923 31 STORUMAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Örjan Hedman orjan.hedman@vattufisk.se +46737239138
9759695