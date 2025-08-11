First line Nätverkstekniker
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-11
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad first line nätverkstekniker som vill arbeta med varierande och spännande uppgifter. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som First line Nätverkstekniker kommer du att ingå i ett av våra nätverksteam inom avdelningen för teknik. I rollen kommer du vara den primära kontakten för interna medarbetare med frågor relaterande till WAN, campus och datacenter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera och lösa tekniska incidenter och ärenden, samt identifiera och lösa grundläggande problem. Dessutom kan du komma att utföra enskilt fysiskt arbete, i form av kabeldragning och montering av utrustning i datorhallar och kopplingsrum.
Du kommer ha många kontakter med andra avdelningar inom FRA och till viss del även externa kontakter och leverantörer. Resor i tjänsten kan förekomma.
Hos oss får du möjligheten att arbeta med kunniga och erfarna kollegor. Vi har ett högt fokus på IT-säkerhet och det kommer vara en naturlig del i ditt arbete. På FRA har vi stark sekretess och det är viktigt att du känner dig bekväm med att hantera det.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasial examen
Arbetat minst 1 år i närtid med daglig nätverksdrift
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning och/eller yrkesutbildning inom nät
CCNA eller högre
Erfarenhet av arbete på servicedesk eller motsvarande
B-körkort
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat och drivande angreppssätt. Du kommunicerar på ett välformulerat och engagerat sätt, såväl i stora som små grupper samt att du har en lyhörd och öppen attityd mot andra. Du är regelmedveten och har god förståelse för IT-säkerhet genom att agera i enlighet med fattade beslut och regler utifrån myndighetens riktlinjer. Vidare ser vi att du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt sätt att bemöta andra. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och leverera lösningar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 44 47. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-09-07
Referensnummer 2025FRA1730-1 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
