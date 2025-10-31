Finsktalande kundsupport
Till ett uppdrag på inialt ca 6 måander med goda möjligheter till förlängning och eventuellt senare övergång till kund söker vi nu en social och positiv person som är flytande i det Finska språket i både i tal och skrift.
Kunden som är inne i en spännande fas och söker nu en person till sin kundsupport avdelning med placering i Göteborg. Du kommer bli en del av ett större nordiskt team och Du har flertalet finskatalande kollegor.
Arbetet innebär kundsupport mot den Finska marknaden samt att arbeta med löpande administrativa uppgifter där ett allmänt strukturerat sinne är bra. Vi ser gärna att man trivs att jobba i en utåtriktad koordinerande roll med varierande uppgifter.
Du som söker behöver vara flexibel och ha förmåga att prioritera bland olika uppgifter under dagen. Det är meriterande om man har viss tidigare erfarenhet av liknande roller. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
