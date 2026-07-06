Finsktalande kundservicemedarbetare sökes!
Perido AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du finsktalande och brinner för att ge förstklassig service? Vill du bli en del av ett engagerat team där du varje dag får hjälpa människor att hitta rätt lösningar för sin syn? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en finsktalande kundservicemedarbetare till vår kund som arbetar inom optikerbranschen. Du utgår från kontoret som är placerat i Kista, med möjlighet att arbeta på distans 2 dagar/vecka efter upplärningsperioden.Arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare är du företagets ansikte utåt och den första kontakten för både nya och befintliga kunder. Du besvarar inkommande samtal och hjälper kunderna med ett högt fokus på service och kundupplevelse. I rollen guidar du kunder kring företagets sortiment av linser, glasögon och solglasögon. Du säljer produkter, ger rådgivning, informerar om produktnyheter, leveranser och betalningslösningar samt hjälper kunder att hitta rätt produkter utifrån deras behov. Utöver telefonkontakt hanterar du även kundärenden via e-post, chatt och sociala medier.
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du en serviceinriktad person som tycker om att hjälpa människor och skapa positiva kundupplevelser. Du har lätt för att bygga förtroende och relationer, tar eget ansvar och arbetar på ett strukturerat sätt. Du är engagerad i det du gör, har en hög kvalitetsmedvetenhet och strävar alltid efter att ge kunderna bästa möjliga service. Eftersom du blir en viktig ambassadör för företaget är du kommunikativ, positiv och trivs med att samarbeta i team. Du är dessutom flexibel, nyfiken och motiveras av att utvecklas i din roll och lära dig nya saker.
Är det dig vi beskriver? I så fall ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Du drivs av att ge god service och hjälpa andra
Du har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Du är engagerad och har en hög kvalitetsmedvetenhet
Du är flexibel, nyfiken och vill utvecklas i din yrkesroll
Kan kommunicera obehindrat på finska och svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet ifrån optikbranschen
Tidigare erfarenhet ifrån serviceyrken och att möta kunder i butik
Talar flera nordiska språkTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning hos kundföretaget. Start i augusti.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35917 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9994491