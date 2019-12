Finsktalande Kundservice till Advisa - Cronwik Consulting AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Cronwik Consulting AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2019-12-23Advisa växer och vill säkerställa att de har en kundresa som överträffar alla förväntningar. Därför letar vi på uppdrag av Advisa efter fler drivna finsktalande Lånerådgivare till deras kundserviceteam.Beskrivning av tjänstenI rollen som Rådgivare har du löpande kontakt med Advisas befintliga kunder som ansökt om lån via vår hemsida samt sköter kontakten med våra finansiella partners. Rådgivarna ansvarar för att förenkla kundernas resa till en bättre lånesituation genom kontakt över mail, chatt och telefon.Du rapporterar till Advisas Kundservicechef och blir en del av ett autonomt team om tolv Rådgivare som arbetar tätt tillsammans mot att få branschens nöjdaste kunder. Du samarbetar nära ditt team för att hjälpa varandra att ständigt utvecklas och göra varandra bättre. Du kommer att mötas av erfarna kollegor där vi ser att även du vill bli långsiktig i rollen som Rådgivare hos oss. Vi jobbar mot att främja din kompetensutveckling genom att ta fram löpande, individuella utvecklingsplaner.Du ser fram emot att:Vägleda kunder som ansökt om lån via Advisas hemsidaHjälpa kunder att skapa låneansökningarRådge kunder via telefon, mail och chattVara delaktig i att identifiera och föreslå förbättringar avseende Advisas produktFå en gedigen introduktion inom kundservice, försäkringar, lån och krediter.Vi söker dig som brinner för att skapa resultat, värdesätter professionalitet och teamwork. Du är en person som värderar uppriktighet och både tar och ger feedback dagligen. Med stor passion vill du komma in i bolaget för att utveckla det vi med stolthet redan byggt upp!Kunderna är det viktigaste för Advisa och alla våra kunder är lika mycket värda! Det är viktigt för oss att du delar den uppfattningen och att du med hög etik och plikttrogenhet tar hand om varje kund du bemöter. Du är en person som är kommunikativ, motiveras av att nå dina mål samt trivs ett högt arbetstempo där du får saker att hända med stor entusiasm och hög energi.Vi ser att du:Talar och skriver flytande finskaÄr duktig på att identifiera och möta andras behovTrivs med att jaga gemensamma målVärderar relationerHanterar såväl svenska som engelska utmärkt i både tal och skriftDet är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med försäljning, service inom bank, finans, försäkring eller motsvarande bransch alternativt talar finska eller norska. Sannolikt är du den sociala spindeln i nätet.Vad erbjuder Advisa?En gedigen introduktion inom kundservice, kommunikation, försäkringar, lån och krediter.Ett team av entreprenöriella kollegor som kommer att utmana dig dagligen.Ett generöst förmånsprogram med bland annat 5000kr/år i friskvårdsbidrag, 6 veckors semester och massage på jobbet.Spännande event, Aws och teamaktiviteterNytt kontor med utsikt över Östermalms IP.Fast lön + provision och bonus.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2019-12-23Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-02-29Cronwik Consulting AB5019142