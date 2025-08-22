Finsktalande IT-supporttekniker
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-08-22
Till ett uppdrag i Solna söker vi nu en social, driven IT-tekniker som kan både tala och skriva flytande finska och svenska. Du erbjuds ett varierande arbete som kräver engagemang och initiativtagande med hög ansvarskänsla. Tycker du om att arbeta med felsökning på både 1st och 2nd line nivå i bred miljö? Då är det här rätt tjänst för dig!
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Uppdraget är på heltid och kommer att pågå tills vidare.
Detta uppdrag som IT-supporttekniker kräver att du kan både tala och skriva flytande finska och svenska. Du erbjuds ett varierande arbete som kräver engagemang och initiativtagande med hög ansvarskänsla. Tycker du om att arbeta med felsökning på både 1st och 2nd line nivå i bred miljö? Då är det här IT-jobbet helt rätt för dig!
Hos kunden kommer du att främst att supportera användarna via telefon och mail, men det kan även ske fysiskt på plats på kontoret. Du hjälper användarna med IT-relaterade frågor som rör användarnas datorer, utrustning, telefon, skrivare och program varor.
Det vardagliga arbetet innefattar användning av ärendehanteringssystemet Servicedesk Plus, fjärrstyrning av användares datorer via den inbyggda funktionen Quick Assist i Windows, konto- och grupphantering via Active Directory - även via cloud (Azure och office 365 admin paneler) samt fjärrstyrning av servrar genom verktyget ASG-Remote.
Din profil och kvalifikationerKvalifikationer
•
Minst 1 års erfarenhet som 1st line IT-supporttekniker i Service Desk
•
Goda kunskaper i Active Directory och Azure Active Directory
•
Vana att felsöka genom fjärrstyring
•
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
•
God telefonvana
•
Goda vana att felsöka i en Windows och O365-miljö
•
Talar flytande finska och svenskaMeriterande:
•
ITIL
•
Relevant utbildning inom ITSom person är du utåtriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Du sätter användare i fokus samt utför arbetet med noggrannhet och god service som en självklarhet. Du är även van vid att arbeta självständigt och är målinriktad.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Hollie Van de Ruit på tfn: 0734-159374 eller hollie.vanderuit@centric.eu Ersättning
