Finsktalande B2B Support Agent till Samsung - i Value Your Talent Sweden AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

i Value Your Talent Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-07-08I rollen som B2B Support Agent välkomnas du till Samsungs nordiska team där alla jobbar mot samma mål - att leverera en kundupplevelse i världsklass! Här jobbar du primärt mot de finska kunderna i en arbetsroll där ingen dag är den andra lik! Detta är initialt ett konsultuppdrag via The Wofi som sträcker sig till augusti 2022 med möjlighet till förlängning. För att vara kvalificerad till rollen talar och skriver du obehindrat på finska och svenska.Primära arbetsuppgifterTa emot och hantera inkommande ärenden från företagskunder via mail och telefon.Utföra teknisk felsökning av värmepumpar, datorskärmar, TV, LFD och mjukvara för företagstelefoner samt boka servicebeställningar och följa upp dessa.Ringa utgående samtal där du följer upp kundupplevelsen.Översätta texter för exempelvis manualer och informationsutskick till finska.Vem är du?Du talar och skriver obehindrat på finska och svenska. Goda kunskaper i engelska. Fler nordiska språk är ett plus.Har en god vana av att använda dator och telefon som arbetsverktyg.Besitter tidigare erfarenhet av att jobba i olika system och har en goda vana av att jobba i Officepaketet.Erfarenhet från teknisk support via telefon för liknande produkter är starkt meriterande. Erfarenhet av att hantera B2B-kunder är även meriterande.Erfarenhet av att felsöka TV, datorskärmar och monitors är meriterande.Praktisk informationStart: OmgåendeOmfattning: Heltid. Konsultuppdrag som sträcker sig till augusti 2022 med möjlighet till förlängningPlacering: KistaI den här rekryteringsprocessen samarbetar Samsung med The Wofi. Frågor gällande tjänsten är varmt välkomna till ansvarig rekryterare Tom på telefonnummer 076 213 5006 eller via mejl tom@thewofi.se . Selektering av Cv:n och intervjuer hålls löpande så visa ditt intresse för tjänsten redan idag.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-25i Value Your Talent Sweden AB5853155