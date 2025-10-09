Finsk/Svensk talande Sales Development Representative

Protosell AB / Säljarjobb / Ängelholm
2025-10-09


Protosell söker nu en finsk/svensk talande Sales Development Representative.

Protosell arbetar sedan 20 år tillbaka B2B med att accelerera företags försäljning. Idag arbetar vi med flertalet kända varumärken där vi är den första kontakten med deras kunder. Så där är du en väldigt viktig byggsten för fortsatt arbete. I arbetsuppgifterna hör:
• Sätta upp möten mellan beslutsfattare och företaget du representerar
• Genomföra intervjuer och kartlägga organisationer
• Webinarie- och event inbjudningar
• Informera om produkter och tjänster för att identifiera behov
Vi söker efter dig som:
Van att kommunicera och älskar att prata - då telefon och dator är dina främsta verktyg
Vill lära dig nya saker - då vi representerar olika branscher
Organiserad och strukturerat arbetssätt
Har ett pannben av stål som resten av vårt härliga gäng
Lön enligt överenskommelse
Arbetet görs på kontoret i Ängelholm eller på distans
Tillträde snarast
Ansökan skickas till: linda.brorsson@protosell.se
Läs mer om oss på www.protosell.se

E-post: linda.brorsson@protosell.se

