Finnish Speaking Support Agent - Sykes Sweden AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Sykes Sweden AB

Sykes Sweden AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-13DescriptionFinsktalande support till Samsungs kundservice / Suomenkielinen tukihenkilö Samsungin tukeen GöteborgiinSYKES tarjoaa jännittävän työpaikan, jossa jokainen päivä on erilainen! Tulet avustamaan suomenkielisiä asiakkaita ja kuulumaan mukavaan suomalaiseen tiimiin.Tarjoamme palkallisen tuotekoulutuksen työsuhteen alussa, sekä järjestämme säännöllisesti jatkokoulutusta jotta pysyt ajan tasalla koko työsuhteesi ajan.Työskentelemme paljon henkilökohtaisen palautteen ja kehityksen kanssa, joten mahdollisuudet sekä henkilökohtaiseen kasvuun että urakehitykseen ovat hyvät.Etsimme ongelmanratkaisusta kiinnostunutta henkilöä, joka rakastaa asiakaspalvelua! Työtehtäviin kuuluu pääosin asiakkaiden avustaminen puhelimen, sähköpostin ja chatin välityksellä. Asiakkaamme on maailmanlaajuinen yritys, ja avustamme heidän asiakkaitaan erilaisten tuotteiden kanssa joihin lukeutuvat muunmuassa kodinelektroniikka, älypuhelimet sekä TV-tuotteet.Viihtyäksesi roolissa tulee sinun ensisijaisesti olla halukas ratkaisemaan ongelmia. Olet rauhallinen, hyvä kuuntelija sekä täsmällinen. Tulet kommunikoimaan erilaisten asiakkaiden kanssa, joten on tärkeää että olet luonteeltasi empaattinen ja kärsivällinen. Työskentelemme kohti erilaisia tavoitteita joten meille on tärkeää, että olet vastuuntuntoinen sekä hyvä työskentelemään ryhmässä.Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomea ja tulet myös hyvin toimeen englannin kielellä. Eduksesi on, että sinulla on aiempaa asiakaspalvelukokemusta - tekninen osaaminen ei ole välttämätöntä.Työ alkaa kuuden kuukauden koeajalla, joka sen jälkeen muuttuu vakituiseksi työsuhteeksi. Työaika on klo 7.00-21.00.SYKES:ista:SYKES on maailmanlaajuinen toimeksiantaja, joka suorittaa toimia Global 2000-yritykselle ja jonka pääkonttori sijaitsee Tampassa, Floridassa. SYKES tarjoaa hienostuneita ratkaisuja suurille yrityksille maailmanlaajuisesti pääasiassa kommunikoinnin saralla. Myös rahoitusalan, tekniikan ja terveydenhuollon viitekehyksissä tarjoaa SYKES palveluita. SYKES:in monipuoliset taidot tehokkaassa asiakaspalvelussa täyttävät tärkeiden kuluttajarajapintojen tarpeet kaikissa asiakassuhteissa.SYKES:illa on yli 70 call centeriä ja 54000 työntekijää, joten palvelumme kattavat maa- ja rannikkoalueet sekä yli 7000 kotityöpaikkaa. SYKES tarjoaa tukea asiakkailleen monella kielellä eri medioiden kautta (puhelin, sähköposti, sosiaalinen media ja tekstiviestit). Tämän vuoksi asiakaskokemus ja -luottamus on maksimoitu. Lisätietoa saadaksesi vieraile osoitteessa: www.sykes.com. Finsktalande support till Samsungs kundservice / Tukihenkilöitä GöteborgiinSYKES tarjoaa sinulle jännittävän työpaikan, jossa jokainen päivä on erilainen! Tulet avustamaan suomenkielisiä asiakkaita ja kuulumaan mahtavaan Pohjoismaiseen tiimiin. Tarjoamme luonnollisesti palkallisen tuotekoulutuksen työsuhteen alussa, ja koska teknologia kehittyy koko ajan, järjestämme säännöllisesti jatkokoulutusta, jotta pysyt ajan tasalla koko työsuhteesi ajan.Työskentelemme paljon henkilökohtaisen palutteen ja kehityksen kanssa, joten mahdollisuudet sekä henkilökohtaiseen kasvuun että urakehitykseen ovat hyvät.Oletko kaveripiirisi ja sukulaistesi keskuudessa se, johon otetaan yhteyttä kun tabletti kapinoi? Koetko itsesi hiukan nörtiksi? Siinä tapauksessa tämä työ saattaisi sopia juuri sinulle!Etsimme tekniikasta kiinnostunutta henkilöä, joka rakastaa asiakaspalvelua! Työtehtäviin kuuluu pääosin asiakkaiden avustaminen puhelimen, sähköpostin ja chatin välityksellä. Asiakkaamme on maailmanlaajuinen yritys ja avustamme heidän asiakkaitaan erilaisten tuotteiden kanssa, kuten esim IT, kotielektroniikka, älypuhelimet sekä TV ja audio-video -laitteet.Viihtyäksesi roolissa sinun tulee olla halukas ratkaisemaan ongelmia. Olet rauhallinen, hyvä kuuntelija sekä täsmällinen. Tulet kommunikoimaan erilaisten asiakkaiden kanssa, joten on tärkeää, että olet luonteeltasi empaattinen ja kärsivällinen. Työskentelemme kohti erilaisia tavoitteita joten meille on tärkeää, että olet hyvä työskentelemään ryhmässä, sekä vastuuntuntoinen.Lisäksi olet kiinnostunut uusimmasta tekniikasta. Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomea ja tulet myös hyvin toimeen englannin kielellä. On myös hyvä, jos sinulla on aikaisempaa asiakaspalvelukokemusta.SYKES erbjuder dig en spännande tjänst där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer att arbeta mot den finska marknaden med ett härligt gäng som ingår i det nordiska supportteamet. Vi erbjuder naturligtvis en betald utbildning kring produkterna och kundhantering i början av din anställning. Då den tekniska marknaden förändras dagligen håller vi även kontinuerliga workshops för att hålla dig uppdaterad under hela din anställning hos oss.Vi arbetar mycket med personlig coachning och utveckling. Det finns därför goda möjligheter att utvecklas inom företaget, både personligt och professionellt.Är du personen dina vänner och släktingar ringer när deras surfplatta strejkar? Ser du dig själv som lite av en "tekniknörd"? Då kan detta jobbet vara något för dig!Nu söker vi kundservicemedarbetare med stark servicekänsla och tekniskt intresse! Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att besvara inkommande supportfrågor om Samsungs samtliga produkter. Dessa innefattar produkter inom mobil/surfplattor, elektronik, vitvaror, IT, telefoni samt AV/TV. Kunderna kontaktar oss främst via telefon, men även via e-mail och chatt.Tjänsten inleds med sex månaders provanställning som sedan övergår till en tillsvidareanställning. Arbetstiderna sträcker sig över vardagar, kvällar och helger.Om SYKES:SYKES är en global uppdragsgivare som utför tjänster till Global 2000-företag. Med huvudkontoret i Tampa, Florida, tillgodoser Sykes behoven av sofistikerade lösningar hos stora företag runt om i världen, främst inom kommunikation men också finansiella tjänster, teknik och hälsoindustrin. SYKES' olika kunskaper inom effektiv kundservice hittar konsumenternas viktiga beröringspunkter i alla kundrelationer.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-27Sykes Sweden ABGötaverksgatan 841755 Göteborg5688191