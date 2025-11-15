Finmekanisk montering
2025-11-15
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Radiobolaget Gunhamn och Åsbrink AB i Hörby
Radiobolaget utvecklar morgondagens system för trådlös kommunikation. Vårt arbetsfält sträcker sig från nykonstruktion och optimering av antennsystem för kortvåg till de allra senaste teknikerna för att bygga trådlösa nätverk.
Radiobolaget söker nu en elektronikmontör till vårt lilla produktionsteam i Fulltofta, utanför Hörby.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av finmekanisk montering, men arbetet kräver noggrannhet och ett sinne för detaljer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering av små, tekniska komponenter
Avsyning och kvalitetskontroll
Följa arbetsinstruktioner och rutiner
Bidra till ordning och säkerhet på arbetsplatsen
Arbetet sker dagtid måndag - fredag kl7-16.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta samarbete samt ordning och reda.
Tjänsten är en behovsanställning, preliminärt ca 100% från december 2025 till april 2026.
Ansökan och frågor sker via e-post: jobb@radiobolaget.com
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@radiobolaget.com Arbetsgivare Radiobolaget Gunhamn och Åsbrink AB
(org.nr 556643-9971), https://www.radiobolaget.com/
Fulltofta 4138 (visa karta
)
242 94 HÖRBY Arbetsplats
