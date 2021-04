Fineco i Växjö söker Processoperatör! - Uniflex Sverige AB - Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) i Växjö

Fineco är i en stark tillväxtfas och behöver nu utöka personalstyrkan!Företaget erbjuder ytbehandling av rostfria produkter. I processen används väteperoxid i de syrabad, eller betbad, som detaljerna behandlas i, dels för att bevara och förstärka produktens naturliga korrosionsmotstånd och samtidigt värna om vår gemensamma miljö.Det är en stor variation på storlek och vikt på de detaljer man hanterar vilket innebär en del truckkörning och hantering av travers. Ledtiderna är korta och stundtals är tempot högt och då krävs beslutsamhet, känsla för prioritering och stor flexibilitet hos dig som operatör för att bibehålla effektivitet i produktionen.Vi ser att du som söker har en verkstadsteknisk utbildning eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Arbetet är idag förlagt på dagtid, måndag till fredag kl. 07-16, men kan komma att ändras till tvåskift under perioder med hög orderingång.B-körkort och truckkort är ett krav. Traverskort är meriterande.Uppdraget är ett konsultuppdrag via Uniflex Bemanning & Rekrytering med goda möjligheter att efter 6 månader få anställning hos Fineco.Läs mer om företaget på http://fineco.nu/ Du har en god fysik och trivs i med att "träna" på jobbet.Du är en van beslutsfattare även när tempot är högt.Du trivs med att ta ansvar och är flexibel i ditt arbetssätt.Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-23