Financial Controller till internationellt bolag
Till ett internationellt bolag med svensk verksamhet i Göteborgsområdet söker vi nu en trygg, självgående och analytisk Financial Controller. Det här är en bred och verksamhetsnära roll för dig som vill ta ett helhetsansvar inom redovisning, bokslut, rapportering och finansiell kvalitet i en organisation med stark internationell koppling.
Rollen passar dig som trivs i ett mindre sammanhang där du får stort ägarskap, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både struktur, processer och arbetssätt. Den lokala organisationen består av cirka 25 medarbetare, där majoriteten arbetar nära kunder och verksamhet medan backoffice-funktionen är liten och samarbetsnära.
Bolaget verkar i en internationell miljö med centrala processer, koncernrapportering och många kontaktytor utanför Sverige. Du arbetar på svenska lokalt, men engelska används löpande i internationella sammanhang.
Om rollenSom Financial Controller blir du en nyckelperson i det svenska bolaget och arbetar nära CFO. Du får ett brett ansvar där du både driver det operativa redovisningsarbetet och säkerställer rapportering, bokslut och finansiell kvalitet enligt både lokala och internationella krav.
Rollen är initialt hands-on och kräver att du är bekväm med att ta ansvar där det behövs. Samtidigt finns goda möjligheter att påverka hur arbetet struktureras och utvecklas framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Äga månads- och årsbokslut samt säkerställa att deadlines hålls
Ansvara för koncernrapportering enligt IFRS mot internationella funktioner
Vara kontaktperson mot revisorer och driva årsredovisningsprocessen
Hantera löpande redovisning och avstämningar
Arbeta med analyser, likviditet och uppföljning
Säkerställa intern kontroll och finansiella processer
Bidra till utveckling av rutiner, processer och arbetssätt
Agera trygg ekonomisk partner internt och i dialog med externa parter
Vi söker dig som
Vi söker dig som vill ha ett helhetsansvar. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, bokslut och rapportering, och är trygg i att självständigt driva arbetet framåt.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för både K3 och IFRS samt kunna navigera i skillnaderna mellan lokala regelverk och internationell koncernrapportering. Du behöver vara bekväm med att göra egna bedömningar, motivera dina slutsatser och stå stadigt i dialog med både interna och externa intressenter.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet av självständigt bokslutsarbete och redovisning
Gedigen förståelse för K3 och IFRS samt skillnaderna däremellan
Erfarenhet av internationell rapportering och arbete mot tydliga deadlines
Mycket goda kunskaper i Excel
God systemvana och trygghet i affärssystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har bakgrund från revisionsbyrå, erfarenhet från internationellt bolag eller erfarenhet från en reglerad bransch. Erfarenhet av större ERP-system är också meriterande, men inte ett krav.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trygg i din kompetens. Du trivs i en roll där du förväntas ta egna initiativ, lyfta risker i tid och driva dina ansvarsområden framåt utan att behöva detaljerad styrning i varje steg.
Du är noggrann och kvalitetsmedveten, men samtidigt pragmatisk och lösningsorienterad. Du förstår vikten av deadlines och finansiell korrekthet, men kan också prioritera och skapa framdrift i en miljö där allt inte alltid är färdigpaketerat.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering där OIO ansvarar för rekryteringsprocessen. Anställning sker direkt hos vår samarbetspartner.
Omfattning: Heltid
Start: September 2026
Placering: Göteborg/Mölndal
Arbetstider: Vardagar, kontorstider, hybrid med majoritet av tiden på kontoret
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Som en del av processen kommer bakgrundskontroller (belastningsregister och kreditupplysning) genomföras.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
9910581