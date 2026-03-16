Financial Controller
2026-03-16
Vill du ha en central roll i att säkerställa kvaliteten i vårt ekonomiarbete och bidra till att driva verksamheten framåt? Då kan det här vara ditt nästa steg!
Om rollen
Som Financial Controller blir du en nyckelperson i vår ekonomiavdelning. Du ansvarar för finansiell rapportering, analyser och uppföljning - och är med och utvecklar processer som stärker vår ekonomiska styrning. Du kommer att arbeta nära CFO och vara ett viktigt stöd för ledningen i finansiella beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut
• Konsolidering och rapportering till koncernledning
• Säkerställa regelefterlevnad enligt redovisningsstandarder (K3/IFRS)
• Löpande analys av balans- och resultaträkning
• Delta i budget- och prognosarbete
• Effektivisera och utveckla interna rutiner och processer
Vi söker dig som
• Har en akademisk examen inom ekonomi/redovisning
• Har flera års erfarenhet av arbete med redovisning och rapportering
• Har god förståelse för regelverk och redovisningsprinciper
• Är noggrann, analytisk och strukturerad
• Har mycket goda kunskaper i Excel, erfarenhet av ERP- och BI-system är meriterande
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi erbjuder
• En utvecklande roll med stort ansvar
• Möjlighet att påverka och förbättra processer
• Ett professionellt och engagerat team
• Attraktiva villkor och förmånerPubliceringsdatum2026-03-16Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, skicka din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: FINCON0825
Frågor besvaras via mail av ansvariga Rekryterare, Ulrica Rosander ulrica.rosander@academicresource.se
Vi gör sedvanlig bakgrundskontroll och kreditupplysning på de kandidater som går vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
