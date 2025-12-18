Financial Controller

Vi söker nu en erfaren Financial Controller till vår kund i Jönköping. Detta är en kvalificerad roll för dig som vill arbeta brett med controlling, analys och ekonomisk uppföljning i en affärsnära miljö.

Om tjänsten
Som Financial Controller har du en central roll i organisationen och arbetar nära verksamheten, ledning och ekonomiavdelning. Du ansvarar för ekonomisk uppföljning, analys och rapportering samt bidrar till förbättring av processer och beslutsunderlag.

Dina arbetsuppgifter
Löpande ekonomisk uppföljning och analys av resultat, budget och prognos

Rapportering till ledning och andra intressenter

Stöd till chefer i ekonomiska frågor och beslutsfattande

Delta i budget- och prognosarbete

Identifiera förbättringsområden och bidra till effektivare ekonomiska processer

Medverka vid bokslut och årsredovisning

Vi söker dig som

Har minst 3 års erfarenhet i rollen som Financial Controller eller liknande

Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande

Har god analytisk förmåga och ett affärsmässigt tänk

Är självgående, strukturerad och kommunikativ

Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet från tillverkande industri eller större organisation

God systemvana inom ERP och BI-verktyg

Vi erbjuder

En kvalificerad och utvecklande roll i en stabil verksamhet

Möjlighet att arbeta verksamhetsnära och påverka beslutsprocesser

Professionell arbetsmiljö med engagerade kollegor

Konkurrenskraftiga villkor

Anställningsvillkor

Ort: Jönköping

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

