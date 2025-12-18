Financial Controller
2025-12-18
Vi söker nu en erfaren Financial Controller till vår kund i Jönköping. Detta är en kvalificerad roll för dig som vill arbeta brett med controlling, analys och ekonomisk uppföljning i en affärsnära miljö.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som Financial Controller har du en central roll i organisationen och arbetar nära verksamheten, ledning och ekonomiavdelning. Du ansvarar för ekonomisk uppföljning, analys och rapportering samt bidrar till förbättring av processer och beslutsunderlag.Dina arbetsuppgifter
Löpande ekonomisk uppföljning och analys av resultat, budget och prognos
Rapportering till ledning och andra intressenter
Stöd till chefer i ekonomiska frågor och beslutsfattande
Delta i budget- och prognosarbete
Identifiera förbättringsområden och bidra till effektivare ekonomiska processer
Medverka vid bokslut och årsredovisning
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet i rollen som Financial Controller eller liknande
Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande
Har god analytisk förmåga och ett affärsmässigt tänk
Är självgående, strukturerad och kommunikativ
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från tillverkande industri eller större organisation
God systemvana inom ERP och BI-verktyg
Vi erbjuder
En kvalificerad och utvecklande roll i en stabil verksamhet
Möjlighet att arbeta verksamhetsnära och påverka beslutsprocesser
Professionell arbetsmiljö med engagerade kollegor
Konkurrenskraftiga villkor
Anställningsvillkor
Ort: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
