Financial Controller - SJR in Scandinavia AB - Administratörsjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos SJR in Scandinavia AB

SJR in Scandinavia AB / Administratörsjobb / Malmö2020-06-04BMI Group söker nu en Financial Controller som vill vara med och driva både avdelningen och företaget framåt. BMI sitter i trivsamma lokaler i vårt nybyggda huvudkontor i Hyllie. Rollen rapporterar direkt till vår CFO. För att trivas i rollen och kunna bidra på ett bra sätt tror vi att du är pedagogisk och bra på att bygga långsiktiga relationer samtidigt som du har en gedigen finansiell bakgrund tillsammans med en stor vilja att påverka.AnsvarsområdenTjänsten innebär övergripande ansvaret för bolagets redovisning och finansiella rapportering. Till din hjälp har du ett nordiskt SSC där det löpande arbetet utförs men där det blir du som leder och kvalitetssäkrar deras arbete. Samtidigt fungerar du som bollplank till CFO och du måste därför vara både prestigelös och hands on samtidigt som du naturligt kan överblicka den stora bilden och både kan och vill utveckla och optimera bolagets finansiella processer.Dina huvudsakliga ansvarsområden:Ansvara för månads-, kvartals-, och årsbokslut samt den finansiella rapporteringenOptimera och vidareutveckla de finansiella processerna tillsammans med vårt SSCAnsvara för moms och skatt och arbetet med IFRS (främst IFRS 16) samt K3Löpande stämma av, kontrollera och följa upp balansräkningArbeta med intern kontroll, samt arbete med cashflow och likviditetsplaneringTa hand om allt som rör revisorer och myndighetsrapportering så som exempelvis IntrastatEkonomifunktionen består av en litet och sammansvetsat team så du behöver vara prestigelös och se det som naturligt att hjälpa till där det behövs med såväl högt som lågt. Du förväntas också vara delaktig och ge input i frågor som rör digital utveckling och uppdatering av nytt ERP system.Lämplig bakgrundVi tror att du har en universitetsutbildning inom företagsekonomi eller en annan eftergymnasial utbildning som kan bedömas som likvärdig. Du behöver också ha flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning. Du kan mycket väl ha en bakgrund inom revision eller komma från en redovisningsbyrå men du har troligtvis även hunnit med ytterligare en roll där du kunnat visa på en förmåga att driva och förbättra finansiella processer.Har du erfarenhet från att arbeta i en koncern och med ett SSC med tydliga finansiella processer så är det meriterande liksom tidigare erfarenhet av SAP och/eller M3. Gedigen erfarenhet av redovisning och finansiell rapportering samt svenska redovisningsregler är ett måste. Rollen förutsätter att du hanterar både svenska och engelska i tal och skrift medan förståelse av danska är en fördel.PersonlighetSom person är du trygg i dig själv och har förmågan att navigera i en stundtals föränderlig miljö samtidigt som du på ett pedagogiskt sätt kan få andra med dig. I övrigt är du nyfiken, lösningsorienterad och jordnära med den pondus och säkerhet som kommer av erfarenhet. Du är samtidigt strukturerad och optimistisk och tycker om att ha ett visst tempo i ditt dagliga arbete.2020-06-04I denna rekrytering samarbetar BMI Group med SJR. För mer information kring tjänsten och processen är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Tomas Vinnersten på 0766-471614. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 22/6 2020 varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy https://sjr.se/gdpr/integritet. Titel: Financial ControllerVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-22Sjr In Scandinavia AB5253383