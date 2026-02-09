Financial Consultant -Treasury Systems
2026-02-09
Arbetar du idag inom Corporate Treasury och vill använda din kompetens i en bredare, mer affärsnära roll? På Treasury Systems får du arbeta med komplexa treasuryfrågor, driva projekt och hjälpa några av Nordens största bolag att utveckla sina treasuryprocesser med hjälp av Nordens marknadsledande system.
Om Treasury Systems
Treasury Systems Sweden AB är den ledande leverantören i Norden av Treasury Management Systems (TMS) till större företag och organisationer. Bolaget grundades 1984 och har i över 40 år varit en drivande kraft i digitaliseringen av treasuryfunktioner.
Idag används Treasury Systems egenutvecklade plattform av över 100 internationella enterprise-kunder inom bland annat industri, energi och fastighet. Systemet stödjer hela treasuryprocessen, från riskhantering, skuldförvaltning och internbank till rapportering och integration mot ERP- och analyslösningar. Med en stark marknadsposition, stabil lönsamhet och en tydlig tillväxtstrategi fortsätter Treasury Systems att ta marknadsandelar och utveckla nästa generations treasuryplattform i nära samarbete med sina kunder.
Om tjänsten som Financial Consultant
Som Financial Consultant på Treasury Systems har du en central och affärskritisk roll med ett tydligt ägandeskap för att driva systemimplementationer och processutvecklingen hos några av Nordens största treasuryorganisationer. Du är en nyckelperson i kundernas förändringsresa, till en modern, effektiv och framtidssäkrad treasuryfunktion.
I rollen arbetar du i Professional Services-teamet och samarbetar nära kunder, Customer Success och den tekniska produktorganisationen. Du kombinerar djup treasurykompetens med projektledning, teknisk förståelse och rådgivning där du ansvarar för att leda implementationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och delta i implementationsprojekt av Treasury Systems plattform
Genomföra förstudier, kravdialoger och behovsanalyser (RFP, scoping)
Bistå kunder med frågor kring treasuryprocesser, riskhantering och rapportering
Arbeta med integrationer mot externa system och API:er (t.ex. Bloomberg, Reuters, Power BI & ERP)
Samarbeta nära produktutveckling för att vidareutveckla systemet utifrån kundernas behov och dina erfarenheter
Delta i workshops, branschkonferenser och event, där du representerar Treasury Systems och bygger nya kundrelationer
Delta i den löpande kundsupporten via supportsystemet, inklusive utredning av felanmälningar samt stöd till kunder vid felavhjälpning
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från inhouse Corporate Treasury och vill ta nästa steg till en mer affärsnära roll, eller dig som arbetar som implementeringskonsult eller projektledare inom treasury system och vill ta ett bredare ansvar nära kund och produkt.
Du har en stark förankring i treasuryområdet, är trygg i dialog med kunder och tar ägarskap för dina uppdrag. Du trivs i en roll med högt tempo, komplexa frågor och många kontaktytor, och arbetar strukturerat, prestigelöst och lösningsorienterat.
Viktigt för tjänsten är:
Praktisk erfarenhet från Corporate Treasury
God förståelse för treasuryprocesser och finansiella instrument, exempelvis:Valuta- och ränterisker
Derivat (t.ex. ränteswappar)
Internlån, cash pools och skuldförvaltning
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till fungerande systemlösningar
Intresse för system, processer och effektivisering
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet från olika områden inom treasury (back/middle/front office)
Erfarenhet av systemimplementationer inom treasury eller finans
Projektledarerfarenhet i kundnära miljöer
Akademisk examen inom ekonomi eller finans

Publiceringsdatum: 2026-02-09
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %
Placering: Stockholm (hybridarbete möjligt)
Lön: Enligt överenskommelse
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Treasury Systems med rekryteringsbolaget Needo och hänvisar all kontakt gällande tjänsten till ansvariga rekryteringskonsulter.
Treasury Systems
Kontakt: Petra Nordberg petra@needo.se
