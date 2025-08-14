Finance Business Partner & Controller till Wioniq Group // Borås
Oddwork Sweden AB / Controllerjobb / Borås Visa alla controllerjobb i Borås
2025-08-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oddwork Sweden AB i Borås
, Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
Wioniq är en pionjär inom smarta IoT-lösningar för vatten, energi och byggsektorerna. Med vår nya varumärkesidentitet och ambitiösa tillväxtmål fram till 2028 står vi inför en spännande framtid. Vår innovativa plattform övervakar och skyddar kritisk infrastruktur världen över, och nu söker vi dig som vill vara en del av vår resa och bidra till att utveckla nästa generations lösningar. Tillsammans med oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens smarta och hållbara samhällen.
Om rollen
Som Finance Business Partner & Controller kommer du att kliva in i en helt ny roll där du själv får vara med och sätta ramarna. Din tid delas 50/50, 50% fokuserar du på Wioniq Nordic och 50% på koncernens globala verksamhet, Wioniq Group. Du blir en central del av både det lokala teamet och den internationella organisationen och tar plats i ledningsgruppen på global nivå. Där bidrar du med finansiell expertis, analyser och strategiska rekommendationer för att stärka affären.
Du kommer att driva utveckling och standardisering av finansiella processer, system och arbetssätt inom hela koncernen, för att säkerställa effektivitet, kvalitet och enhetlighet. Här får man möjlighet att kombinera strategiskt och operativt arbete i en miljö med högt i tak, korta beslutsvägar och en tydlig vilja att växa, både lokalt och internationellt. Någon gång i månaden tar arbetet dig ut i Europa för att träffa kollegor inom Wioniq Group.
Du kommer bland annat att:
Leda och utveckla arbetet med budget, prognoser och finansiell rapportering
Genomföra djupgående analyser av finansiella resultat och trender för att stödja affärsbeslut
Utveckla och implementera rutiner för exempelvis kostnadsoptimering och intäktsstyrning
Bidra aktivt i både den lokala och globala ledningsgruppen med finansiell expertis och strategiska rekommendationer
Stötta verksamheten i ekonomirelaterade frågor och vara en nyckelperson i förändrings- och förbättringsprojekt
Ha nära samarbete med VD och koncernens globala finansfunktion, t.ex. Business Support Centers
Vi söker dig som:
Har en gedigen erfarenhet inom controlling, finansiell styrning och analys, och kombinerar tryggheten i att verkligen kunna ditt område med energin att driva utveckling. Du har under din karriär fått arbeta nära verksamheten och vet hur man omvandlar analyser och siffror till strategiska beslut som skapar verkligt värde. För dig är ekonomin inte bara en sifferrad, det är ett verktyg för att utveckla affären och bidra till långsiktig framgång.
Du trivs i en miljö där det finns utrymme att påverka, förbättra och tänka nytt. Med din entreprenöriella ådra vågar du utmana gamla arbetssätt och ser förändring som en möjlighet. När förutsättningarna skiftar är du snabb att ställa om och hitta vägar framåt. Och du gör det med en kommunikativ och pedagogisk förmåga som bygger förtroende och engagerar människor omkring dig - från ledningsgrupp till kollegor i vardagen.
Vi ser att du har:
5+ års erfarenhet av finansiell styrning och analys, gärna i både lokala och internationella organisationer
Djupgående kunskaper i Excel och vana vid att arbeta i affärssystem, exempelvis VISMA.NET, SAP, Power BI eller liknande
Van vid att arbeta tvärfunktionellt och leda förändringsprocesser
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Wioniq Som en del av Wioniq Group, med verksamhet över hela Europa, är vi på Wioniq Nordic stolta över att vara en drivande kraft för att skapa mer hållbara och smarta städer, industrier och byggnader. Vi tror på teknikens förmåga att förenkla, förbättra och transformera - och det är precis vad vi gör. Genom våra IoT-lösningar hjälper vi redan över 400 bolag i Norden att optimera och övervaka sina kritiska system i realtid, från fjärrvärme och vatten till energiflöden och byggnadsövervakning.
Vår ambition är att göra det komplexa enkelt och ge våra kunder full kontroll, där varje beslut baseras på smarta insikter. Genom en kraftfull plattform och intelligenta enheter ser vi till att våra automatiserade lösningar möter kundernas behov i alla skeden - att upptäcka avvikelser, minimera driftstörningar och skapar beslutsunderlag som sparar pengar, resurser och bidrar till en bättre miljö. På Wioniq är vi drivna av nyfikenhet, samarbete och viljan att förändra. Vi ser fram emot att välkomna fler likasinnade som vill vara med och bygga en mer hållbar och intelligent framtid för infrastrukturer runt om i världen.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Borås/hybrid OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Senior Recruiter, Mikaela Ehk mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in iOddworksvärld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892) Arbetsplats
Oddwork Kontakt
Mikaela Ehk mikaela.ehk@oddwork.se Jobbnummer
9459278