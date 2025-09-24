Filialchef Till Ivab Sala
AB Infjärdens Värme / Byggjobb / Sala Visa alla byggjobb i Sala
2025-09-24
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Infjärdens Värme i Sala
, Hedemora
, Köping
, Uppsala
, Tierp
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Som filialchef på vår filial i Sala har du en central och viktig roll. Du är filialens ansikte utåt och ser till att leda arbetet framåt.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Personal, budget och verksamhetsansvar
• Arbetsmiljöansvar och brandskyddsansvar
• Hantering av förfrågningar samt lämna anbud
• Ansvar för att rekrytera, introducera och utveckla personal
• Kvalitets- och miljöarbete - enligt ISO 9001 och 14001
• Övergripande ansvar för drift och underhåll av bland annat lokaler och bilpark
• Att driva ekonomifrågorna på projekten
• Dagligen vara aktiv i styrningen och planeringen montörer
Som Filialchef i rapporterar du till VD och har -- anställda montörer och tre tjänstemän varav två är projektledare och en serviceledare.
Resor förekommer inom tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med att skapa nya affärsmöjligheter och driva projekt framgångsrikt från start till mål. Har du tidigare arbetat som platschef, projektledare eller serviceledare är det till din fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en kommunikativ ledare. Du inspirerar andra genom ditt engagemang, ser möjligheter och motiveras av att få utveckla och coacha ett team till framgång. Vidare ser vi att du trivs i en utåtriktad nätverkande roll där du framgångsrikt driver affärer.
Vi tror att du har någon sorts ledarerfarenhet med dig samt erfarenhet från området VVS, bygg eller installation. Ett etablerat kontaktnät inom branschen är viktigare än utbildning, någon specifik utbildning är ej ett krav.
Krav:
• B-körkort
• Goda kunskaper i Office-paketet samt i övrigt goda digitala kunskaper
• Behärskar svenska väl både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett familjeföretag som har 75 års erfarenhet i branschen. IVAB har en stabil ekonomi och kompletterande verksamheter såsom mekanisk verkstad, industriavdelning som utför installationer runt om i Norden samt dotterbolag inom bl.a. stålkonstruktion. IVAB har låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna.
I Sala kommer du till en väletablerad filial med centralt läge. Vi jobbar till stor del mot entreprenad och projekt men bedriver även verksamhet inom service till såväl företagskunder som privatpersoner. Ett av våra gäng utgår från Garpenberg och gör svetsjobb medan ett annat gör VVS-jobb i Västerås och utöver det gör vi jobb i Sala med omnejd.
Vi erbjuder även:
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Företagshälsovård och hälsoundersökningar
• Tjänstebil
• Hyra av egen fjällstuga mm.
• Stor frihet att forma ditt eget arbete
Anställningsomfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort: Sala
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har idag ca. 300 anställda och består av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolagen Nordtool AB och NIAB. Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett
väl fungerande företag. Läs gärna mer på vår hemsida www.ivab.com
Inför rekryteringsarbetet har IVAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med rekryteringsföretag, mediesäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jessica.sjostrom@ivab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Infjärdens Värme
(org.nr 556074-1935), https://www.ivab.com/
Fridhemsgatan 9B (visa karta
)
733 39 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ivab Sala Kontakt
HR-partner
Jessica Sjöström jessica.sjostrom@ivab.com 0104144087 Jobbnummer
9524442