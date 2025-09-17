Field Service Engineer
ABB AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-09-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Malmö
, Landskrona
, Halmstad
, Olofström
, Älmhult
eller i hela Sverige
På ABB hjälper vi industrier att bli snabbare, mer resurseffektiva och hållbara. Här är framsteg en självklarhet - för dig, ditt team och hela världen. Som global marknadsledare ger vi dig rätt förutsättningar för att lyckas med det. Det kommer inte alltid att vara enkelt - utveckling kräver mod och styrka. På ABB är du aldrig ensam. Run what runs the world.
Denna position rapporterar till: Service Manager.
Roll och ansvarsområden
Vill du ta nästa steg som Automationsingenjör och arbeta med den senaste tekniken i en framtidsinriktad och expansiv miljö? På vårt kontor i Malmö får du en utvecklande roll där du blir en nyckelperson i vårt team - med möjlighet att påverka både tekniska lösningar, kundprojekt och vår fortsatta tillväxt.
Du arbetar med ABB:s marknadsledande DCS-plattform 800xA och bidrar till projekt som gör verklig skillnad för både industri och samhälle. Rollen är varierad och omfattar allt från systemsupport och eftermarknadstjänster till leveransprojekt, där du växlar mellan självständigt arbete och nära samarbete med kollegor och kunder. Våra uppdrag sträcker sig över hela södra Sverige och omfattar energi, processindustri, tillverkningsindustri samt vatten- och värmeverk.
Som en del av vårt engagerade team får du arbeta i en dynamisk miljö där du utvecklar både bredd och djup i dina kunskaper. Varje projekt ger nya möjligheter till lärande, innovation och relationer.
Dina arbetsuppgifter består av fältserviceuppdrag samt underhållstjänster och support men också systemuppsättning, systemintegrering, programmering och verifiering/validering i form av testning hos våra kunder.
Du deltar i leveransprojekt tillsammans med projektgruppen och är delaktig i projektets alla faser från säljstöd och idé till idrifttagning samt eftermarknadsupport.
Du säkerställer att teknisk lösning tas fram i enlighet med specifikationer, standarder och säkerhetskrav med rätt kvalitet och enligt tidplan.
Du har ett nära samarbete med ingenjörer och projektledare och kan agera självständigt i mindre projekt.
Du har nära kontakt med våra kunder och deltar på projekt- och teknikmöten samt på anläggningsbesök. Publiceringsdatum2025-09-17Bakgrund
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning (högskola eller yrkeshögskola) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du kan vara en erfaren automationsingenjör med mångårig bakgrund inom processautomation, men vi välkomnar även dig med några års erfarenhet och stor vilja att utvecklas.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har programmeringsvana och intresse för automation och styrning av industriella processer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ABB:s System 800xA eller andra DCS-plattformar.
Som person är du nyfiken, målmedveten och kommunikativ. Du trivs med att bygga goda kundrelationer, tar ansvar i dina projekt och har förmågan att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Du bör ha B-körkort.
Det här erbjuder vi dig
Ta ansvar, dela med dig av modiga idéer och uppnå konkreta resultat hos oss. Du kommer att utvecklas genom praktisk erfarenhet, mentorskap och livslångt lärande som är anpassat till dina mål. Här gör ditt arbete inte bara skillnad - det driver utvecklingen framåt.
Hos ABB får du förmåner som stöttar dig genom hela din karriär - i allt från hälsa till pension.
Mer om oss
Rekryterande chef Håkan Nilsson, +46 702 67 62 94, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Kenneth Hultman, +46 703 49 60 95; Unionen: Mikael Hammar, +46 730 88 70 60; Ledarna: Leif Öhrberg, +46 724 64 40 16. Övriga frågor ställs till Talent Partner Irma Leijon, +46 724 612 314.
Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten eller hur vi arbetar inom ABB!
Vi ser fram emot Din ansökan! Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så sök därför så snart som möjligt, dock senast den 19e oktober.
Vi värdesätter människor med olika bakgrund. Kan det här vara ditt nästa steg? Ansök idag eller besök www.abb.com
för att läsa mer om oss och se hur vår teknologi påverkar världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://careers.abb/sweden/se/home
Boplatsgatan 8 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Boplatsgatan 8, Malmö Jobbnummer
9512654