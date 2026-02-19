Field sales till Cetetherm
2026-02-19
Har du ett brinnande intresse för teknisk försäljning och trivs med stort eget ansvar? Vill du vara med och driva utvecklingen av lösningar som gör både kunder och klimatet nöjdare? Då kan det här vara en möjlighet för dig. Vi söker nu en teknisk säljare i Norr till den växande marknaden för energieffektiva och klimatsmarta komfortlösningar hos Cetetherm.
Om rollen
Du kommer vara en viktig del av företaget och ingå i ett säljteam på 7 personer som är spridda runtom i Sverige. Ditt huvudsakliga geografiska område är Luleå i norr till Örnsköldsvik i söder, men kan också vara närliggande orter inom ett par timmars resväg.
Du äger hela säljprocessen från ax till limpa och jobbar administrativt samt konsulterande med visst stöd från innesäljare. Kunderna kommer vara allt från energibolag till grossister, installatörer, fjärrvärmeverk och fastighetsbolag.
Om dig
För att lyckas i den här rollen krävs att du är utåtriktad, nyfiken och teknikintresserad. Vi söker dig som har en vana av att arbeta självständigt med försäljning och som trivs med det. Du drivs av teknisk problemlösning och har ett starkt resultat- och kundfokus. Som person är du duktig på att skapa och underhålla relationer. Som säljare är du en aktiv och god lyssnare. Du analyserar behov på ett systematiskt sätt som du agerar på för att hitta nya möjligheter till långsiktiga affärer.
Vi tror också att du har:
Tidigare erfarenhet inom teknisk försäljning
God datorvana och administrativ förmåga
Lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Körkort B
Erfarenhet inom VVS- eller el-branschen är meriterande
Om Cetetherm
Cetetherm är ett etablerat och välrenommerat varumärke som är ledande inom innovativa och konkurrenskraftiga värme- och kylsystem med avancerad digital styrning och intelligent övervakning. Vi är en del av den svenska NIBE-koncernen. Vi strävar efter att vara det föredragna varumärket för ledande värme- och energibolag genom att erbjuda toppmoderna teknologier för maximal kundnöjdhet. Det är vårt uppdrag, men framför allt vår passion!
Vårt erbjudande
Cetetherm är ett företag som ligger i framkant. Här får du vara med och utvecklas i en internationell koncern med ett starkt lokalt fokus. Vi erbjuder ett arbetsklimat där frihet under ansvar, laganda och stora utvecklingsmöjligheter skapar motivation i ditt dagliga arbete. Du kommer att få en grundlig introduktion och fortlöpande kompetensutveckling, professionella säljhjälpmedel (inklusive tjänstebil) och support för att du ska ha de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Du erbjuds en fast lön med möjlighet till årlig bonus baserat på såväl egen- som övriga organisationens prestation. Teamet träffas regelbundet både fysiskt och digitalt för att dela erfarenheter, kunskaper och ge varandra stöd och energi. Placeringsort kan vara Skellefteå, Luleå eller Umeå och du erbjuds ett modernt kontor i någon av dessa städer.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Nilsson, 073-047 57 61 alt fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
. Vi jobbar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-03-22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skellefteå AB
(org.nr 559328-3509), https://www.cetetherm.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cetetherm AB Kontakt
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9752530