Field Sales Engineer, Gothenburg
2025-09-18
Är du...
Intresserad av att arbeta för ett internationellt och mångsidigt företag?
Är du intresserad av en fältbaserad roll?
Är du intresserad av att arbeta för ett företag som är engagerat i hållbarhet?
Om så är fallet, läs vidare!
På Hach säkerställer vi vattenkvaliteten för människor runt om i världen. Att skydda vatten, den mest värdefulla resursen, och driva hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Du kommer att vara en del av en flexibel, familjevänlig organisation som bryr sig om sina anställda precis som den bryr sig om miljön.
Vi är medvetna om att människor kommer med en mängd erfarenheter och talanger. Mångfald av erfarenheter och färdigheter i kombination med passion är nyckeln till innovation och excellens. Därför uppmuntrar vi människor från alla bakgrunder att söka våra tjänster.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Professionell introduktion och utbildningsmöjligheter
Ett kraftfullt team som ser fram emot att arbeta med dig
Karriärcoachning och utvecklingsmöjligheter
Säljingenjören är ansvarig för att aktivt marknadsföra företagets lösningar för kommunala og industrielle vattenapplikationer, en del som driver betydande påverkan på organisationen. Vattenindustrin i Sverige växer de kommande åren och Hach behöver talanger som är entusiastiska över att vara en del av vår tillväxtresa.
Denna position är en del av Hach-teamet i Sverige och kommer att arbeta på distans, helst inom Göteborg området. På Hach är vår vision att tillhandahålla värdefulla insikter för experter inom vatten- och väderapplikationer för att skydda liv, miljö och infrastruktur. Du kommer att vara en del av en kultur som arbetar under mottot "Bästa laget vinner" där "Roligt" och "Framgångsrikt" går hand i hand. Hach är ett globalt företag med en tradition av att erkänna och främja ambitiösa människor.
I den här rollen får du möjlighet att:
Utföra alla försäljningsaktiviteter inom tilldelade regioner/kunder för att uppfylla företagets mål. Kundbesök på plats är viktiga, virtuella teammöten, mässor, produktdemonstrationer och kundseminarier.
Utveckla och genomföra handlingsplaner för försäljning, identifiera försäljningsmål, försäljningsmöjligheter och större kunder.
Förbereda regelbundna försäljningsdata som prognoser och underhålla kundaktivitetsfiler i CRM-systemet (Salesforce).
Uppfylla eller överträffa månatliga eller årliga mål inom tilldelat ansvarsområden.
De väsentliga kraven i jobbet inkluderar:
Examen i analytisk kemi, biologi, miljövetenskap eller teknik. Alternativa examina eller arbetslivserfarenheter kommer att beaktas.
Erfarenhet av lösningsförsäljning på den svenska marknaden.
Bekväm med att representera lösningar som är tekniska till sin natur, med erfarenhet från en teknisk miljö.
Måste ha ett giltigt körkort och vara villig och kunna resa inom regionen.
God förmåga att påverka, förhandla och kommunicera på svenska.
På Hach (Hach Careers) säkerställer vi vattenkvaliteten för människor runt om i världen, och varje medarbetare spelar en viktig roll i det uppdraget. Vår grundläggande vision är att göra vattenanalyser bättre - snabbare, enklare, grönare och mer informativa. Vi uppnår detta genom lagarbete, kundpartnerskap, passionerade experter och pålitliga, lättanvända lösningar.
Som en del av vårt team kommer du att göra en omedelbar, mätbar inverkan på en global skala genom att möjliggöra världens dagliga vattenbehov. Du kommer också att tillhöra en respektfull och samarbetsvillig gemenskap som främjar karriärtillväxt och professionell utveckling. Du kommer att få stöd av resurser som gör en positiv skillnad i ditt liv eftersom vi på Hach värdesätter din äkthet och vill att dina talanger ska lysa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Detta är ett heltidsjobb.
Hach Lange AB (org.nr 556192-0405)
Röntgenvägen 5-7 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
