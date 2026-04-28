Field Operations Developer / Däck & Fordonsservice-specialist
Brinner du för teknik och support? Bli en nyckelspelare för våra verkstäder i norr!
Vi växer i norra Sverige och söker nu en Field Operations Developer. Är du en teknisk expert som drivs av att coacha andra och höja kvaliteten genom samarbete? Då är detta rollen för dig.
Som Field Operations Developer hos Euromaster blir du verkstädernas tekniska bollplank. Ditt uppdrag är att stötta både våra egna filialer och våra franchisepartners genom att dela med dig av din expertis, utbilda på plats och säkerställa att vi tillsammans levererar marknadens bästa däck- och fordonsservice.
Din roll: Stöd, expertis och utveckling
Du rör dig ute i verksamheten och fungerar som länken mellan centrala standarder och den lokala vardagen på verkstadsgolvet.
Teknisk coachning: Du utbildar och stöttar våra tekniker inom både däck- och fordonsservice för att lösa tekniska utmaningar och stärka hantverket.
Kvalitet & Säkerhet: Du genomför regelbundna besök för att säkerställa att vi gemensamt lever upp till lagkrav, säkerhet och Euromasters höga kvalitetsmål.
En enhetlig kundresa: Du är med och utvecklar vår gemensamma kundresa ute på fältet. Genom stöd, utbildning och erfarenhetsutbyte hjälper du verkstäderna att bibehålla en proffsig standard som gör att kunden känner igen sig i hela vårt nätverk
Partnerskap med Franchise: Du fungerar som en konsultativ resurs som hjälper våra franchisetagare att utveckla sin lokala kompetens.
Vem är du?
Vi söker en prestigelös lagspelare med stark teknisk bakgrund och en pedagogisk ådra. Du trivs med att vara på fältet och bygga förtroende genom din kunskap.
Vi ser att du har:
Utbildning & Erfarenhet: Du har en fordonsteknisk utbildning och bred yrkeserfarenhet av fordonsservice.
Däckkompetens: Du har god kunskap inom däcksegmentet eller en stark drivkraft att snabbt utvecklas inom området. Med din helhetssyn och affärsförståelse bidrar du aktivt till att stärka och utveckla vårt nätverk.
Personlighet: Du är lyhörd, självgående och bra på att inspirera andra utan att peka med hela handen.
Körkort: Du har B-körkort
Språkkunskaper: Flytande språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Varför Euromaster?
Du får en självständig och viktig roll i en region som sjuder av framtidstro. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med global styrka i ryggen, där du får stora möjligheter att påverka och utveckla vår tekniska leverans inom däck och fordonsservice i norr, vår kundresa samt säkerställa att vi lever upp till våra säkerhetskrav och standarder. Du rapporterar till Field Operations Manager och är en del av vår operativa organisation.
Våra värderingar och ledarskap
Säkerheten först - alltid: Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra medarbetare och kunder. Det är grunden i allt vi gör.
Expertis, Ärlighet och Kundfokus: Dessa värderingar vägleder oss i varje beslut. Genom att kombinera vår expertis med ett tydligt kundfokus och ett ärligt bemötande bygger vi det viktigaste vi har: förtroende.
Ledarskap med I CARE: Vi tror att alla är ledare - oavsett roll leder vi oss själva genom de val och beteenden vi har mot varandra och våra kunder. Vår ledarskapsmodell, I CARE (Inspiring, Create trust, Awareness, Results, Empowerment), genomsyrar hela vår kultur och hjälper oss att skapa vinnande attityder i vardagen.
Ansökan: Urval sker löpande - välkommen med din ansökan senast den 20 maj.
Område: Region Norr (utgångspunkt enligt överenskommelse).
Övrig information om rekryteringsprocessen: Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och ansvarsfull drift.
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Filed Operations manager
Joakim Lindqvist joakim.lindqvist@euromaster.com
