2026-01-21


Vi är ett installationsföretag inom fiber och IT. För att söka tjänsten krävs att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Meriterande är certifiering inom fiber och arbete på väg och mark, även att man
har en del kunskaper inom detta yrke.
I ditt arbete som fibertekniker kommer du att ansvara för nybyggnation,
ombyggnation och underhåll av i huvudsak fibernät. Du kommer att sköta
installationen på plats i form av skarvning, svetsning, blåsning, inmätning och
dokumentation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@coment-ab.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

