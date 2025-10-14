Fibertekniker - Göteborg
2025-10-14
Till vår kund i Göteborg söker vi nu en certifierad fibertekniker som vill jobba på ett företag med god teamkänsla och högt i tak!Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Du kommer ha ett varierande arbete där du utför arbetsuppgifter som fastighetsinstallation, fibersvetsning, kabeldragning, tekniska installationer, mätning, felsökning mm. Du kommer att jobba i ett team med härliga kollegor där alla jobbar för samma målsättning.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med möjlighet att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden. Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Om dig
Vi söker dig med relevant yrkesutbildning eller vana av kabel- och installationsarbete med fiber och koppar och innehar certifikat. Teleteknisk utbildning är meriterande. Du har ett brinnande intresse för teknik och en stor vilja av att lära dig. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Du gillar att träffa människor och har en god känsla för service och kundkontakt.
Följande är krav för tjänsten:
Erfarenhet från arbete med fastighetsnät
Erfarenhet från fibersvets
God social förmåga för arbete i team och kundkontakter
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Körkort B
Meriterande:
ECY-certifikat samt erfarenhet som elektrikerSå ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Fibertekniker Om företaget
Boost är ett rekrytering- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fibertekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
405 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9556887