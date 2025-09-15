Fastighetsvärd
2025-09-15
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
På Clockwork är vår främsta ambition att sammanföra människor med rätt arbetsuppgifter där deras talanger och kompetens kan blomstra. Vi inser att en fastighetsvärd innehar en nyckelroll i att inte bara skapa en trivsam och välskött boendemiljö för hyresgästerna, utan också i att bygga en atmosfär av samhörighet och gemenskap i fastigheten. Därför är vår högsta prioritet att se till att varje individ som vi matchar med uppdrag inte bara får utnyttja sina färdigheter, utan också trivs och känner sig motiverad i sitt arbete.Arbetsuppgifter
Som fastighetsvärd kommer du att ha en varierad och betydelsefull roll där ingen dag är den andra lik. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera följande:
• Genomföra olika typer av lägenhetsbesiktningar och bedöma normalt slitage.
• Ansvara för fakturor kopplade till underhåll och reparationer.
• Hantera och följa upp störningsärenden från hyresgäster via rapporter eller mail.
• Ta emot samtal från hyresgäster rörande underhållsbesiktningar.
• Hantera nycklar till lägenheterna på ett säkert och organiserat sätt.
• Följa upp och rapportera budget för respektive lägenhet.
• Utföra administrativa uppgifter
Du kommer att använda Fast2-systemet för att hantera dina uppgifter. Erfarenhet av andra system är också värdefullt.
Krav: B-körkort Profil
För att lyckas i rollen som fastighetsvärd ser vi att du är lugn och har förmågan att hantera stressiga situationer med ett lugnt och metodiskt förhållningssätt. Du trivs med att möta människor och har en positiv inställning till att hjälpa andra, samt sätter alltid hyresgästernas behov i första rummet och strävar efter att ge bästa möjliga service. Resdagarna är endast i Eskilstuna, och körkort är ett krav. Uppdraget startar i mitten av augusti och sträcker sig i tre månader, med möjlighet till förlängning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att genomföra besiktningar, bostadsadministration, exempelvis från kundcenter eller felanmälan. Du kommer att ingå i ett dynamiskt team och samarbeta med flera avdelningar för att säkerställa en hög servicenivå för hyresgästerna. Det är viktigt att du är en driven och nyfiken person som kompletterar teamet.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Clockwork? Start omgående så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan! Vid frågor kontakta Lovisa på lovisa.greus@clwork.se
och 070 821 53 51 Ersättning
Fast lön
