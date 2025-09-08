Fastighetsvärd
2025-09-08
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
Brinner du för service och tycker om att bygga goda relationer? Trivs du i en vardag som bjuder på omväxling, möten med nya människor och möjligheten att hitta lösningar? Då kan rollen som fastighetsvärd hos Faxeholmen vara rätt för dig! Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster och medborgare.
Faxeholmen AB är Söderhamns allmännyttiga bostadsbolag med cirka 2 400 hyreslägenheter.
Vi har en lång och stolt tradition. I över 70 år har vi varit en del av Söderhamn. Tusen och åter tusen människor har bott i våra hus och delat vår vardag. Att bo i hyresrätt är att vara del av en tradition. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar: tillsammans, ärlig och modig.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad - varje dag.
Om rollen
Som fastighetsvärd arbetar du med drift och skötsel av våra bostadsområden samt kommunala fastigheter, gator och parker. Arbetet styrs i hög grad av arbetsordrar och inkommande ärenden, vilket ställer krav på både flexibilitet och god prioriteringsförmåga.
I rollen som fastighetsvärd är du den person våra hyresgäster och medborgare vänder sig till - du är helt enkelt vårt ansikte utåt. Du har en naturlig känsla för service och är lika bekväm och professionell i personliga möten som i samtal över telefon. Eftersom du möter många människor varje dag, är det en fördel att du trivs med att vara social, samarbeta och skapa goda relationer i vardagen.
Vi söker dig som är:
Social, framåt och lösningsorienterad.
Snabbtänkt och serviceinriktad - du bemöter människor på ett lugnt och tillmötesgående sätt.
Strukturerad - du planerar, organiserar och prioriterar smart och effektivt.
En lagspelare - du samarbetar bra med andra, lyssnar aktivt och löser problem på ett bra sätt.
Tjänsten är en visstidsanställning med tillträde efter överenskommelse. Anställningen sträcker sig till och med 2026-12-31. Beredskapsarbete kan komma att ingå i tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: rekrytering@faxeholmen.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Faxeholmen AB
(org.nr 556037-1600), http://www.faxeholmen.se
Tallvägen 9 (visa karta
)
826 34 SÖDERHAMN Körkort
Fackligt ombud
Peter Åsén peter.asen@faxeholmen.se 0270-78603 Jobbnummer
