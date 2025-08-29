Fastighetsutvecklare
Göteborgs kommun / Lantmätarjobb / Göteborg Visa alla lantmätarjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Enheten Markstrategi har den formella markägarerollen inom Göteborg stad med ansvar för att driva markutvecklingsprojekt samt bidra till kommunens strategiska markförsörjning, från översiktsplan till skapande av färdiga byggrätter. Som formell fastighetsägare har vi en viktig och central funktion inom Göteborgs stad. Vi svarar för projektutveckling av stadens mark för bostäder och samhällsservice, såväl som mark för kommersiella ändamål. Vi arbetar primärt i tidiga skeden utifrån ett hela-staden-perspektiv och med ett affärsmässigt och hållbart synsätt, där vi har ett stort fokus på ekonomi och genomförbarhet.
Hos oss kommer du att ha rollen som fastighetsägare och arbeta med stadens markinnehav med fokus på affärs- och projektutveckling. Du prövar platser för utveckling och tar fram bebyggelseförslag där du säkerställer ekonomi och genomförbarhet samt arbetar mot stadens mål och långsiktigt värdeskapande kvaliteter. Du kommer huvudsakligen arbeta med att:
• Ta fram projektutvecklingar i tidiga skeden från idé till färdigt stadsutvecklingsförslag (motsvarande positivt planbesked).
• Ha rollen som exploatör i detaljplan där du tar fram bebyggelseförslag och säkerställer affärsmässighet och genomförbarhet för kommande byggrätter.
• Ta fram kriterier samt genomföra markanvisningar i olika skeden, både inför och efter detaljplan.
I ditt arbete jobbar du tillsammans med kollegor från andra avdelningar och förvaltningar samt konsulter.
Som markägare initierar du strategiska markförvärv och samverkar med marknadens aktörer. Du följer marknadsutvecklingen och interagerar med stadens exploatörer och intresseorganisationer för att fånga behov och säkerställa att stadens stadsutvecklande arbete möter en efterfrågan och genomförandevilja.
Vi kan lova ett utmanande, spännande och roligt arbete tillsammans med fantastiska kollegor i en social och hjälpsam kultur.Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för tjänsten krävs det att:
• Du har för tjänsten relevant akademisk examen exempelvis inom lantmäteri, väg och vatten, samhällsbyggnad, arkitektur/stadsplanering eller motsvarande.
• Du har arbetat som projektutvecklare, fastighetsutvecklare, affärsutvecklare, exploatör eller motsvarande.
• Du har erfarenhet av det tidiga skedet från projektidé till färdig detaljplan, antingen privat, kommunalt eller som konsult.
• Du har hanterat projektekonomi i tidiga skeden och vi ser gärna att du även har erfarenhet av exploateringsekonomi.
• Erfarenhet av genomförandeskeden av byggprojekt är meriterande.
Som person är det ett krav att du är:
• Nyfiken med ett affärsmässigt, lösningsorienterat och flexibelt förhållningssätt och har ett intresse för att driva markutveckling.
• Du är van vid och trivs med att ha ett stort mått av eget ansvar, samtidigt som du också är duktig på och tycker om att samarbeta.
• Du arbetar prestigelöst, har en stark teamkänsla och ett positivt förhållningsätt till utmaningar som kräver mångas kunskap. Vi ser att du är van att arbeta med många olika intressenter och drivkrafter.
• Du är strukturerad och kan på ett effektivt sätt planera och avgränsa ditt arbete utifrån syfte, mål och rådighet.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Hoppas att du tycker att denna tjänst låter intressant. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Kontakt
HR-Specialist
Ebba Härnstam ebba.harnstam@exploatering.goteborg.se 031-368 11 05 Jobbnummer
9483651