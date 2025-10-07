Fastighetstekniker till Umeå!
2025-10-07
Är du praktiskt lagd och har erfarenhet av kommersiella fastigheter? Ansök då om rollen som fastighetstekniker hos vår kund i Umeå redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Rollen som fastighetstekniker innebär att sköta den dagliga driften, hantera felanmälningar, utföra tillsyn och underhåll, åtgärda akuta problem samt arbeta förebyggande med fastigheternas tekniska system.
Som fastighetstekniker är du en daglig kontaktpunkt för hyresgäster och ansvarar för att fastigheter hålls i gott skick. För att trivas i rollen behöver du uppskatta att ge ett professionellt och vänligt bemötande samt leverera service av hög kvalitet med starkt engagemang.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet som fastighetstekniker/fastighetsskötare
• Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Några års erfarenhet som fastighetstekniker
• Erfarenhet av kommersiella fastigheter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
